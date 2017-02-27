RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5884588558865887>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 226
Прогнозую зростання курсу долара
69%
155
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
63
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:40

  freeze написав:
  Alex2007 написав:Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.


Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Похоже лебедь тут Минфин, рак- Нацбанк, а щука - Зеленский, а повозка наша экономика, которая не едет :mrgreen: :mrgreen:
Как говорила Гонтарева в любом деле должен быть эквилибриум, а его нет.

А як казала Фаіна Ранєвская чому презервативи роблять білого кольору - бо білий колір полніт!
Qwerty
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 25.02.15
Подякував: 323 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:46

  s0v7a написав:
  uaprofi написав:s0v7a

когда 100 млн привлекаеться условно от 1000 вкладчиков (по 100 тыс) и выдаётся условно соответственно 10000 кредитов по 10 тыс грн.
то там да - на ЗП можно заложить 2% расходов
и работы не початый край и поле не паханое

а там как я понимаю может быть условно всего две сделки - на полчаса работы)


Без попередньо виконаної, описаної Вами праці по залученню пасивів, і подальшої купівлі цінних паперів (кредитування держави або інших установ з першокласними бумагами, по яких відсоток ще меньший, ніж в тому випадку кредитування на яке ви звертали увагу), під заставу яких видадуть сьогодні рефінанс, дві останні угоди неможливі!!!

ВО

Хай щастить!


ОК...Значит государство оплачивает,этими 2%, работу наемных работников частных банков?
Если нет гешефта, зачем банкам гривневые ОВДП ,под 7.5 % годовых....

У Вас в банке есть свободных 100 милл.грн на них вы покупаете ОВДП.
Через неделю под залог ОВДП берете рефинанс,покупаете ОВДП и так далее....
По итогу через пару месяцев у вас портфель ОВДП 1 миллиард и рефинанс на 900 мил.грн.
Где в моем уравнении ошибка?
Где расходы в 2 % на каждые 100 мил.?я вижу только на первые 100..


Не обижайтесь,если кто чего не понял :D, не все здесь кандидаты экономических наук..... :D
komant733
 
Повідомлень: 225
З нами з: 07.03.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:12

  Moneta написав:
  Игорь написав:
  Moneta написав:Смолия кышнули в ВР.

Жду реквизиты


Признаю вашу порядочность :D

Зебрі треба повчитися такому відношенню до своїх слів!
Qwerty
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 25.02.15
Подякував: 323 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:25

  somilitark написав:
  fler написав:
  somilitark написав:Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая :P ,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100 :lol:

На чому такий прогноз робите та чим Вам не догодив Данилишин?

Вспомнился ДС,когда люди говорили о том,что Лановой ворует у ДС обзоры,то ДС усомнился в том,что Лановой даже и читать умеет,тем более самостоятельно писать.

Так вот Данилишин несёт такой бред,что на голову не натянешь,обыкновенный тупой пидлабузнык карьерист,которому студенты написали все работы и он смог на плагиате заскочить очень высоко,естественно под покровительством какого-то сильного родственника или политика.
Очень хочет в кресло НБУ, сильно гавкал на Смолия с такими тупыми предъявами,что даже ребёнку станет смешно,как из собачьего сердца: облигации,спекулянты,кто-то зарабатывает,печатать это очень хорошо,в 90-х я убирал возле института и не помню как было жрать нечего после краха ВВП и купон ничего не стоил,после бесконтрольной эмиссии,пустите меня к штурвалу,так хочется петличку самого главного примерить,вы даже не представляете,сделаю всё что скажете,главное дайте типа порулить :evil:

Но может и вы такие,я не знаю,это наверное ваш человек,а меня от таких бездарей просто выворачивает,обыкновенное ом но,болтающееся в ополонке и плывущее по течению, которое сделает всё как ему скажут,человек без стержня,зато с лютой ненавистью к самодостаточным и сильным адекватным людям :!:

п.с. наконец-то немного проснулось меняйло,стали люди покупать валюту,а не гнаться за гривневыми депо под 10% брутто.

Рідко погоджуюся з Володєю, але тут він абсолютно правий! Не могла людина, перебуваючи в абсолютно корумпованій системі координат з абсолютно викривленою системою цінностей бути чимось значимим і кваліфікованим! Данілишин це той же Смолій чи Гонтарєва лише в профіль! Хоча, варто погодитися, що нормального більш-менш порядного і компетентного ніхто не знайде та й шукати не будуть, поставлять в доску свого під задачі! Заміна начальника відділення банку на «Титанікі» не сильно змінила його долю!
Qwerty
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 25.02.15
Подякував: 323 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:30

  komant733 написав:ОК...Значит государство оплачивает,этими 2%, работу наемных работников частных банков?
Если нет гешефта, зачем банкам гривневые ОВДП ,под 7.5 % годовых....

У Вас в банке есть свободных 100 милл.грн на них вы покупаете ОВДП.
Через неделю под залог ОВДП берете рефинанс,покупаете ОВДП и так далее....
По итогу через пару месяцев у вас портфель ОВДП 1 миллиард и рефинанс на 900 мил.грн.
Где в моем уравнении ошибка?
Где расходы в 2 % на каждые 100 мил.?я вижу только на первые 100..


Не обижайтесь,если кто чего не понял :D, не все здесь кандидаты экономических наук..... :D


Вітаю, komant733

Перший раз рефінансування не було, тому там оплачується всі 7,5 відсотків! І сьогодні при девальвації більше 13 відсотків по доляру, навіть ці 7,5 банкам не дуже цікаві.

Як там в економіці - банки роблять гроші через видачу кредитів! Мультіплікатор.

Держава робить рефінансування, через ОВДП. Підкреслю, спочатку треба купити цінні папери. :-) Мультіплікатор рефінансування :-)

Я точно не знаю, які там стримуючи механізми в рефінансі!

1) Як на мене, не під сто відсотків залогу видають рефінанс!

Як не на всі депозити, видають кредити! Є страховий фонд.

2) І кількість ОВДП лімітована.
3) Рефінансування видається під якісь цілі.
Під ціль "придбання ОВДП", мабуть Ви гроші не отримаєте.

Та банки самі не поспішають купувати ОВДП за поточними відсотками. Ви ж бачили останні результати аукціону.

Я теж за фахом не економіст. Так, намальована Вами схема, здається, має право на життя. Та чомусь воно так не працює.

Може хто небудь розтлумачити, чому? :oops:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 10 лип, 2020 00:12, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:33

  Вкладчик1234 написав:
  goldfinger написав:У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............

Идейных комсомольцев? :)

Ну да! Цим би була б ідея, а активність вони проявлять на всі сто! Мені здається, що найбільша шкода державі від отаких зашкварених ідейних! Їх буйство до добра не доводить! Вчора комуняки - сьогодні патріоти! Лохам про мову і віру, собі бабло! «Обнімаю і жму руку!». Цим все сказано! У матеріальному виграші самі підлі і цинічні!
Qwerty
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 25.02.15
Подякував: 323 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:23

  Puente написав:
  rasmus написав:
Зе по ОВГЗ прибыль получил несколько миллионов при низком курсе доллара, теперь конечно можно и говорить, что пора вверх! ))))


У Вас є реєстр з точною інформацією ? Чи це так - поговорити ?


Он же сам заявил, что виноват - не подал декларацию по этому поводу.
Готов и понести наказание!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 23.04.09
Подякував: 467 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:27

В банках почувствовали постепенное увеличение спроса населения на наличный доллар, и стали его активнее собирать для торговли в кассах. Это еще не ажиотаж и не массовый спрос, но люди по чуть-чуть стали подкупать доллары. Потому валютчики и оживились - для них это шанс немного подзаработать после перерыва (долгое время на наличном рынке был полный штиль).

На украинском межбанке тихо второй день подряд. Объем торгов составил мизерные $105 млн, то есть рядом с вчерашним показателем ($106 млн).

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Укргазбанк, а из покупателей Ситибанк. Казначеи рассказали, что иностранцы стали активнее интересоваться долларом, но покупки проводят небольшими партиями - очень аккуратно. Чтобы самим не спровоцировать повышение цены доллара и самостоятельно не создать себе убытков (иначе придется дороже выводить капиталы из нашей страны).

Иностранцам есть что выводить: сегодня их портфель гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) сократился сразу на 1,2 млрд грн (до 94,5 млрд грн). Что можно объяснить плановым вчерашним погашением бумаг Минфином - на 6,3 млрд грн. А также поэтапными продажами старых облигаций на вторичном рынке.

"Ощущается интерес нерезидентов к продаже украинских гособлигаций. Это подтверждается ростом цен (доходностей) на сделках: недавно их заключали под 9,5-10% годовых, потом - под 11%, а сегодня - вообще от 12% и выше. Видно, что иностранцы настроены избавляться от ОВГЗ, потому и делают рынку все более выгодные предложения", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.


Банки увидели в этом возможность заработать, и ищут деньги. Завтра Нацбанк будет собирать заявки на новые кредиты долгосрочного рефинансирования - 5-летние, и на них прогнозируют достаточно большой спрос. От 5 млрд грн до 10 млрд грн. При этом финансисты признают, что нацбанковские ресурсы будут брать не под возрождение кредитования бизнеса и населения. А под скупку ОВГЗ - у иностранцев на вторичном рынке и у Минфина на первичном.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 26.06.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:31

  vitaliian написав:Инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд - МВФ

Инвесторы с начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВФ.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - сказала Георгиева. https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... mlrd---mvf


Тут сегодня инфа почище появилась - S&P оценивает убыток мировой банковской системы в связи с короной в 2,1 трлн долларов, из которых 1,7 трлн прийдутся на развивающиеся рынки.

S&P Global expects coronavirus to cost banks $2.1 trillion
https://www.reuters.com/article/us-heal ... 4A2B2?il=0
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6518
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Экономический шок от пандемии коронавируса будет сильнее, чем финансовый кризис 2008 года, и миру потребуются годы, чтобы оправиться от него. Об этом заявил генсекретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа в комментарии BBC.

Он также отметил, что недавние прогнозы о замедлении мирового ВВП до 1,5% уже выглядят “слишком оптимистичными”.По оценке ОЭСР, многие крупнейшие экономики мира впадут в рецессию в ближайшие месяцы. Гурриа отметил, что экономическая неопределенность, вызванная вспышкой коронавируса, уже привела к большему шоку, чем во время террористических атак 11 сентября или финансового кризиса 2008 года.

“И причина в том, что мы не знаем, сколько денег нужно на борьбу с безработицей, так как неизвестно, сколько людей потеряют работу. И мы не знаем, сколько будет нужно для восстановления сотен тысяч малых и средних предприятий, которые уже пострадали", - говорит генсекретарь ОЭСР.

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... oda---oesr
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4162
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5884588558865887>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1588294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19476 2394823
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 18:52
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102396
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.