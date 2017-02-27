Alex2007 написав:Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.
Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.
Однажды Лебедь, Рак да Щука Везти с поклажей воз взялись И вместе трое все в него впряглись; Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! Поклажа бы для них казалась и легка: Да Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; Да только воз и ныне там.
Похоже лебедь тут Минфин, рак- Нацбанк, а щука - Зеленский, а повозка наша экономика, которая не едет Как говорила Гонтарева в любом деле должен быть эквилибриум, а его нет.
А як казала Фаіна Ранєвская чому презервативи роблять білого кольору - бо білий колір полніт!
когда 100 млн привлекаеться условно от 1000 вкладчиков (по 100 тыс) и выдаётся условно соответственно 10000 кредитов по 10 тыс грн. то там да - на ЗП можно заложить 2% расходов и работы не початый край и поле не паханое
а там как я понимаю может быть условно всего две сделки - на полчаса работы)
Без попередньо виконаної, описаної Вами праці по залученню пасивів, і подальшої купівлі цінних паперів (кредитування держави або інших установ з першокласними бумагами, по яких відсоток ще меньший, ніж в тому випадку кредитування на яке ви звертали увагу), під заставу яких видадуть сьогодні рефінанс, дві останні угоди неможливі!!!
ВО
Хай щастить!
ОК...Значит государство оплачивает,этими 2%, работу наемных работников частных банков? Если нет гешефта, зачем банкам гривневые ОВДП ,под 7.5 % годовых....
У Вас в банке есть свободных 100 милл.грн на них вы покупаете ОВДП. Через неделю под залог ОВДП берете рефинанс,покупаете ОВДП и так далее.... По итогу через пару месяцев у вас портфель ОВДП 1 миллиард и рефинанс на 900 мил.грн. Где в моем уравнении ошибка? Где расходы в 2 % на каждые 100 мил.?я вижу только на первые 100..
Не обижайтесь,если кто чего не понял , не все здесь кандидаты экономических наук.....
somilitark написав:Вчера тут Данилишина сватали,говорят голова у него мудрая и большая ,если его назначат,то думаю к новому году курс будет больше чем 100
На чому такий прогноз робите та чим Вам не догодив Данилишин?
Вспомнился ДС,когда люди говорили о том,что Лановой ворует у ДС обзоры,то ДС усомнился в том,что Лановой даже и читать умеет,тем более самостоятельно писать.
Так вот Данилишин несёт такой бред,что на голову не натянешь,обыкновенный тупой пидлабузнык карьерист,которому студенты написали все работы и он смог на плагиате заскочить очень высоко,естественно под покровительством какого-то сильного родственника или политика. Очень хочет в кресло НБУ, сильно гавкал на Смолия с такими тупыми предъявами,что даже ребёнку станет смешно,как из собачьего сердца: облигации,спекулянты,кто-то зарабатывает,печатать это очень хорошо,в 90-х я убирал возле института и не помню как было жрать нечего после краха ВВП и купон ничего не стоил,после бесконтрольной эмиссии,пустите меня к штурвалу,так хочется петличку самого главного примерить,вы даже не представляете,сделаю всё что скажете,главное дайте типа порулить
Но может и вы такие,я не знаю,это наверное ваш человек,а меня от таких бездарей просто выворачивает,обыкновенное ом но,болтающееся в ополонке и плывущее по течению, которое сделает всё как ему скажут,человек без стержня,зато с лютой ненавистью к самодостаточным и сильным адекватным людям
п.с. наконец-то немного проснулось меняйло,стали люди покупать валюту,а не гнаться за гривневыми депо под 10% брутто.
Рідко погоджуюся з Володєю, але тут він абсолютно правий! Не могла людина, перебуваючи в абсолютно корумпованій системі координат з абсолютно викривленою системою цінностей бути чимось значимим і кваліфікованим! Данілишин це той же Смолій чи Гонтарєва лише в профіль! Хоча, варто погодитися, що нормального більш-менш порядного і компетентного ніхто не знайде та й шукати не будуть, поставлять в доску свого під задачі! Заміна начальника відділення банку на «Титанікі» не сильно змінила його долю!
komant733 написав:ОК...Значит государство оплачивает,этими 2%, работу наемных работников частных банков? Если нет гешефта, зачем банкам гривневые ОВДП ,под 7.5 % годовых....
У Вас в банке есть свободных 100 милл.грн на них вы покупаете ОВДП. Через неделю под залог ОВДП берете рефинанс,покупаете ОВДП и так далее.... По итогу через пару месяцев у вас портфель ОВДП 1 миллиард и рефинанс на 900 мил.грн. Где в моем уравнении ошибка? Где расходы в 2 % на каждые 100 мил.?я вижу только на первые 100..
Не обижайтесь,если кто чего не понял , не все здесь кандидаты экономических наук.....
Вітаю, komant733
Перший раз рефінансування не було, тому там оплачується всі 7,5 відсотків! І сьогодні при девальвації більше 13 відсотків по доляру, навіть ці 7,5 банкам не дуже цікаві.
Як там в економіці - банки роблять гроші через видачу кредитів! Мультіплікатор.
Держава робить рефінансування, через ОВДП. Підкреслю, спочатку треба купити цінні папери. Мультіплікатор рефінансування
Я точно не знаю, які там стримуючи механізми в рефінансі!
1) Як на мене, не під сто відсотків залогу видають рефінанс!
Як не на всі депозити, видають кредити! Є страховий фонд.
2) І кількість ОВДП лімітована. 3) Рефінансування видається під якісь цілі. Під ціль "придбання ОВДП", мабуть Ви гроші не отримаєте.
Та банки самі не поспішають купувати ОВДП за поточними відсотками. Ви ж бачили останні результати аукціону.
Я теж за фахом не економіст. Так, намальована Вами схема, здається, має право на життя. Та чомусь воно так не працює.
Може хто небудь розтлумачити, чому?
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 10 лип, 2020 00:12, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
goldfinger написав:У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............
Идейных комсомольцев?
Ну да! Цим би була б ідея, а активність вони проявлять на всі сто! Мені здається, що найбільша шкода державі від отаких зашкварених ідейних! Їх буйство до добра не доводить! Вчора комуняки - сьогодні патріоти! Лохам про мову і віру, собі бабло! «Обнімаю і жму руку!». Цим все сказано! У матеріальному виграші самі підлі і цинічні!
В банках почувствовали постепенное увеличение спроса населения на наличный доллар, и стали его активнее собирать для торговли в кассах. Это еще не ажиотаж и не массовый спрос, но люди по чуть-чуть стали подкупать доллары. Потому валютчики и оживились - для них это шанс немного подзаработать после перерыва (долгое время на наличном рынке был полный штиль).
На украинском межбанке тихо второй день подряд. Объем торгов составил мизерные $105 млн, то есть рядом с вчерашним показателем ($106 млн).
Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Укргазбанк, а из покупателей Ситибанк. Казначеи рассказали, что иностранцы стали активнее интересоваться долларом, но покупки проводят небольшими партиями - очень аккуратно. Чтобы самим не спровоцировать повышение цены доллара и самостоятельно не создать себе убытков (иначе придется дороже выводить капиталы из нашей страны).
Иностранцам есть что выводить: сегодня их портфель гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) сократился сразу на 1,2 млрд грн (до 94,5 млрд грн). Что можно объяснить плановым вчерашним погашением бумаг Минфином - на 6,3 млрд грн. А также поэтапными продажами старых облигаций на вторичном рынке.
"Ощущается интерес нерезидентов к продаже украинских гособлигаций. Это подтверждается ростом цен (доходностей) на сделках: недавно их заключали под 9,5-10% годовых, потом - под 11%, а сегодня - вообще от 12% и выше. Видно, что иностранцы настроены избавляться от ОВГЗ, потому и делают рынку все более выгодные предложения", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Банки увидели в этом возможность заработать, и ищут деньги. Завтра Нацбанк будет собирать заявки на новые кредиты долгосрочного рефинансирования - 5-летние, и на них прогнозируют достаточно большой спрос. От 5 млрд грн до 10 млрд грн. При этом финансисты признают, что нацбанковские ресурсы будут брать не под возрождение кредитования бизнеса и населения. А под скупку ОВГЗ - у иностранцев на вторичном рынке и у Минфина на первичном.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
vitaliian написав:Инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд - МВФ
Инвесторы с начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВФ.
Экономический шок от пандемии коронавируса будет сильнее, чем финансовый кризис 2008 года, и миру потребуются годы, чтобы оправиться от него. Об этом заявил генсекретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа в комментарии BBC.
Он также отметил, что недавние прогнозы о замедлении мирового ВВП до 1,5% уже выглядят “слишком оптимистичными”.По оценке ОЭСР, многие крупнейшие экономики мира впадут в рецессию в ближайшие месяцы. Гурриа отметил, что экономическая неопределенность, вызванная вспышкой коронавируса, уже привела к большему шоку, чем во время террористических атак 11 сентября или финансового кризиса 2008 года.
“И причина в том, что мы не знаем, сколько денег нужно на борьбу с безработицей, так как неизвестно, сколько людей потеряют работу. И мы не знаем, сколько будет нужно для восстановления сотен тысяч малых и средних предприятий, которые уже пострадали", - говорит генсекретарь ОЭСР.