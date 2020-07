Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:41

В США началась очередная ж***, а гривна укрепляется.Рекордныe банкротствa в США



1. Victoria's Secret объявила о банкротстве.

2. Zara закрыла 1200 магазинов.

3. Ла Шапель закрыла 4391 магазин.

4. Шанель остановила производство.

5. Гермес закрыт.

6. Патек Филипп прекращает производство.

7. Ролекс тоже.

8. Мировая индустрия роскоши скомкалась.

9. У Nike в общей сложности 23 миллиарда долларов долгов, готовящихся ко второму этапу увольнений.

10. Gold's gym подал на банкротство

11. Основатель AirBnb сказал, что из-за пандемии 12 лет усилий были уничтожены за 6 недель.

12. Даже Starbucks также объявили о том, что навсегда закроют свои 400 магазинов.

13. WeWork тоже не в лучшем месте.



Nissan Motor Co. может закрыться в США.



1. Самая крупная компания по аренде автомобилей (Hertz) подала заявление о банкротстве - ей также принадлежат Thrifty and Dollar

2. Самая крупная грузоперевозочная компания (Comcar) объявила о своем банкротстве - у них 4000 грузовиков.

3. Старейшая розничная компания (JC Penny) подала заявление о банкротстве - будет приобретена Amazon за гроши

4. Крупнейший инвестор в мире (Уоррен Баффет) потерял $50B за последние 2 месяца.

5. Крупнейшая инвестиционная компания в мире (BlackRock) сигнализирует о катастрофе в мировой экономике - им управляют более $7 трлн.

6. Самый большой торговый центр Америки (Mall of America) перестал выплачивать ипотечные кредиты

7. Самая авторитетная авиакомпания в мире (Emirates), увольняющая 30% своих сотрудников.

8. Казначейство США печатает триллионы, чтобы попытаться удержать экономику на жизнеобеспечении.

9. Предполагается, что в 2020 году закроюся от 12 000 до 15 000 розничных магазинов. Ниже перечислены крупные ритейлеры, объявившие о закрытии:

J. Crew

- Gap

- Victoria's Secret

- Bath & Body Works

- Forever 21

- Sears

- Walgreens

- GameStop

- Pier 1 Imports

- Nordstrom

- Papyrus

- Chico's

- Destination Maternity

- Modell's

- A.C. Moore

- Macy's

- Bose

- Art Van Furniture

- Olympia Sports

- K Mart

- Specialty Cafe & Bakery



Количество заявлений по безработице достигло рекордно высокого уровня - 38+ миллионов - безработица составляет более 25% (из 160 миллионов трудоспособного населения почти 40 миллионов безработных). При отсутствии доходов потребительский спрос резко падает, и экономика идет в свободное падение. Это только США.



немного ночного оффтопа