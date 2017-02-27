да когда же вы все научитесь сокращать? может тогда у вас и появяться эти млн. грн.? а если вы все мио.. мил.. милл.... то значит и не заслуживаете... млн а только мио
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:00
Украина.
Министр финансов: Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.
Четверг, 9 июля 2020.
Период 58 миллионов световых лет
щепотка ночной реальности
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 07:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Она то началась, как и везде, но я вижу и признаки сгущения красок.
Начнем с того, что банкротство в США не означает обязательную ликвидацию компании. Там это механизм защиты от кредиторов, помогающий восстановиться.
И к списку есть замечания. Из того, что бросилось в глаза без попыток анализа:
1. Для количества добавлены неамериканские компании.
2.
Проблемы у них начались задолго до коронакризиса. Их затравили за отсутствие бодипозитива - не хотели шить трусы размером с чехол для танка и ангелы слишком красивые. Можно считать, что компания пала жертвой толерастии.
3.
Я никогда не слышал о такой компании и не знаю, в какой области перевозок она самая крупная. Но я слышал о компании Swift, у которой порядка 40 000 грузовиков. К тому же, по непроверенной мной информации, им принадлежит еще и компания Шнайдер. Есть еще несколько компаний крупнее 4000.
В области автомобильных перевозок общий кризис наложился на локальный отраслевой кризис перепроизводства, вызванный изменением правил игры в конце 2017.
По моим сведениям, последние пару недель перевозчикам стало чуть легче дышать.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:28
Сибарит
дана інформація розганяється по російських сайтах, причому першоджерело не вказується. З розряду 100500 серія "Америці п***ц"
Якщо погуглити, то можна побачити, що інформація здебільшого перекручена і не відповідає дійсності
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Національний банку України на шляху до незалежності
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:54
Утренние курсы, 9-45:
Харьков 26.99 - 27.03, курсы наличного доллара ровные, большинство цен:
26.98 - 27.03..27.04 (ПОВ, опт)
Сумы 26.90 - 27.05
Полтава 26.93..26.95 - 27.01..27.05
Вчера утром: Харьков 26.97 - 27.01, Сумы 26.90 - 27.05, Полтава 26.95 - 27.00
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:12
Голову Фонду держмайна хотіли "купити" за 800 тисяч доларів, – НАБУ
Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:19
jump
згадується держ і комерц кантора
імена?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:04
Наивные. Тонкая душа чиновника такого ранга с омерзением воспринимает суммы ниже млн долларов.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:29
независимость от:
1. здравого смысла
2. государства Украина
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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