Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:42

Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal andto support their economies.While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said.