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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:47
нбу
вчера сегодня покупает, продает ?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:58
Разгоняй, не разгоняй, а россиянам (как и нам, к слову) радоваться нечему. Развивающиеся рынки в кризисы всегда теряли больше развитых.
Так будет и в этот раз. Да, в 2020-м ущерб emerging markets будет меньше, чем ущерб advanced economies, в силу недоразвитости сферы услуг первых, пострадавшей пока в наибольшей степени.
Но дальше все будет с точностью до наоборот. Нулевые ставки ФРС и отрицательные - ECB не продержатся дольше середины 2021-го, они начнут расти, запустив второй, больший первого по размерам, этап отток капитала из EM в AE.
Плюс ко всему страны "золотого миллиарда", наверняка, раньше справятся с задачей популяционного иммунитета - они смогут обеспечить граждан вакциной гораздо быстрее, чем более бедные государства. Во-первых, R&D сконцентрированы там, значит и первенство в создании вакцины будет реализовано там. Плюс небольшое население на фоне значительных финансовых ресурсов. Разрыв между средним американцем и средним украинцем в получении вакцины может составить и год-два - мы не производим вакцин в принципе, мы станем в длинную очередь...
PS: что касается оригинального поста - там, действительно, много левого, а с другой стороны - много чего реального нет. Лейтмотив абсолютно правильный, а описано - по-профански...
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:26
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.07.2020...................26,9402
Доллар прибавил менее копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2 копейки. С началом активной фазы торгов, около 11 вернулись на 2 копейки вверх.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Расходы казначейства почти полностью уравновесила обналичка. Снова немного вернули рефинанса. Судя по досрочным возвратам, некоторые банки берут рефинанс не для кредитования, а для поддержания штанов.
В среду объем валютного рынка уменьшился с 360.9 до 316.8 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских заявок остались на примерно том же уровне, но в этот раз спрос превысил предложение.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:42
Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!
И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!
Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies.
While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said.
“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Девальвации гривны не будет ещё лет надцать, так как папередники перестарались с её девальвацией. Могли и на 17 остановится (судя по соонтшению ЗВР и денежных агрегатов
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