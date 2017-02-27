Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:58

NatiK написав: Сибарит

дана інформація розганяється по російських сайтах, причому першоджерело не вказується. З розряду 100500 серія "Америці п***ц"

Якщо погуглити, то можна побачити, що інформація здебільшого перекручена і не відповідає дійсності дана інформація розганяється по російських сайтах, причому першоджерело не вказується. З розряду 100500 серія "Америці п***ц"Якщо погуглити, то можна побачити, що інформація здебільшого перекручена і не відповідає дійсності

Разгоняй, не разгоняй, а россиянам (как и нам, к слову) радоваться нечему. Развивающиеся рынки в кризисы всегда теряли больше развитых.Так будет и в этот раз. Да, в 2020-м ущерб emerging markets будет меньше, чем ущерб advanced economies, в силу недоразвитости сферы услуг первых, пострадавшей пока в наибольшей степени.Но дальше все будет с точностью до наоборот. Нулевые ставки ФРС и отрицательные - ECB не продержатся дольше середины 2021-го, они начнут расти, запустив второй, больший первого по размерам, этап отток капитала из EM в AE.Плюс ко всему страны "золотого миллиарда", наверняка, раньше справятся с задачей популяционного иммунитета - они смогут обеспечить граждан вакциной гораздо быстрее, чем более бедные государства. Во-первых, R&D сконцентрированы там, значит и первенство в создании вакцины будет реализовано там. Плюс небольшое население на фоне значительных финансовых ресурсов. Разрыв между средним американцем и средним украинцем в получении вакцины может составить и год-два - мы не производим вакцин в принципе, мы станем в длинную очередь...PS: что касается оригинального поста - там, действительно, много левого, а с другой стороны - много чего реального нет. Лейтмотив абсолютно правильный, а описано - по-профански...