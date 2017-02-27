zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!
И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!
Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies. While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said. “We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.
Не треба вигадувати того, чого немає в цитованих англійською словах. Сенс там зовсім інший.
Вот именно - не выдумывайте то, чего в цитате нет - а именно "іншого змісту". Вначале там призыв ПРОДОЛЖАТЬ МОНЕТАРНЫЕ СТИМУЛЫ, в конце - пояснение, что вследствие падения занятости и доходов населения они (монетарные стимулы) НЕ ПРИВЕДУТ К ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ, и опасаться в условиях падения потребительского спроса необходимо - низкой.
PS: извините, моя ошибка, действительно имела место быть - я призывал адептов политики Смолия-Рожковой обязательно читать прикрепленную статью, но как-то не подумал, что будут такие, которые прочитают, но все равно ничего не поймут Еще раз прошу за это прощения