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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5888588958905891>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 227
Прогнозую зростання курсу долара
68%
155
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
64
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Важнее для бизнеса платежеспособный спрос населения


А что способствует больше росту платежеспособный спроса?
Более высокая инфляция или более низкие кредитные ставки?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:11

flyman

"Что важнее для предприятий?"

Правильнее было написать для экономики страны.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:12

  Yuri_61 написав:Девальвации гривны не будет ещё лет надцать, так как папередники перестарались с её девальвацией. Могли и на 17 остановится (судя по соонтшению ЗВР и денежных агрегатов

Ничего подобного.Какие надцать?Уже раз в 5 лет гривнокризис,а с таким улучшающимся качеством власти этот интервал явно на верном пути к сокращению.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:23

  zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!

И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!

Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies.
While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said.
“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.


https://www.reuters.com/article/us-imf- ... 4B098?il=0

Ну и где там про вызов низкой инфляции ?
Она опасается, что общая инфляция будет скорее низкой, чем высокой. Несмотря на высокую продуктовую инфляцию

ИЧСХ, за девальвацию 2014-2015 гг руководство НБУ и Порошенко склоняют во всех падежах, несмотря на объективность девальвации.
А сейчас сами агитируют за девальвацию, хотя причин для этого нет. И отчаянно хотят включить станок
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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:28

  pesikot написав:
  zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!

И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!

Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies.
While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said.
“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.


https://www.reuters.com/article/us-imf- ... 4B098?il=0

Ну и где там про вызов низкой инфляции ?
Она опасается, что общая инфляция будет скорее низкой, чем высокой. Несмотря на высокую продуктовую инфляцию

ИЧСХ, за девальвацию 2014-2015 гг руководство НБУ и Порошенко склоняют во всех падежах, несмотря на объективность девальвации.
А сейчас сами агитируют за девальвацию, хотя причин для этого нет. И отчаянно хотят включить станок

Як не крути, а незалежаний НБУ минулого року загрався з монетарною політикою, давши спекулям на ОВДП заробити 40% річних у валюті та задушивши економіку.
З пом'якшенням "проффесіонали" нацбанка запізнилися на рік (на 12й месец Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены)
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:давши спекулям на ОВДП заробити 40% річних у валюті та задушивши економіку


До 65%, враховуючи що в окремих випадках облігації продавались значно дешевше номіналу. Але це питання узгодженої політики НБУ та мінфіну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:36

  zРадио написав:
  centurionus написав:
  zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!

И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!

Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies.
While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said.
“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.


https://www.reuters.com/article/us-imf- ... 4B098?il=0

Не треба вигадувати того, чого немає в цитованих англійською словах. Сенс там зовсім інший.


Вот именно - не выдумывайте то, чего в цитате нет - а именно "іншого змісту". Вначале там призыв ПРОДОЛЖАТЬ МОНЕТАРНЫЕ СТИМУЛЫ, в конце - пояснение, что вследствие падения занятости и доходов населения они (монетарные стимулы) НЕ ПРИВЕДУТ К ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ, и опасаться в условиях падения потребительского спроса необходимо - низкой.

PS: извините, моя ошибка, действительно имела место быть - я призывал адептов политики Смолия-Рожковой обязательно читать прикрепленную статью, но как-то не подумал, что будут такие, которые прочитают, но все равно ничего не поймут :mrgreen: Еще раз прошу за это прощения

Раджу перечитати тлумачний словник англійської мови. Які "визови-позиви"? Яким боком думки згаданої дами до
необходимо срочно увеличивать предложение гривны.
Сумніваюсь, що вона знає про існування гривні взагалі. Що в уяві бездипломних зЕкономістів є "monetary stimulus measures"? Друкування гривні під "розпил" бюджету? Порятунок МАУ бородатої людини та шахт ахмєтова за рахунок держави? Що/кого і як зЕбираєтесь стимулювати?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:42

  centurionus написав:даної дами до
необходимо срочно увеличивать предложение гривны.
Сумніваюсь, що вона знає про існування гривні взагалі. Що в уяві бездипломних зЕкономістів є "monetary stimulus measures"? Друкування гривні під "розпил" бюджету? Порятунок МАУ бородатої людини та шахт ахмєтова за рахунок держави? Що/кого і як зЕбираєтесь стимулювати?


“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,”

Нас повинна більше турбувати занадто низька, а не висока інфляція.


urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies

сам перекладеш?

чи розтлумачити, що означає "агресивні монетарні та фіскальні заохочення"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 лип, 2020 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:54

А в США дефляція!


Вітаюсь со всіма!

Вони друкують друкують і на моменті маємо таке:
Зображення

А у нас навпаки з 1,7 до 2,4!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:54

  flyman написав:
  centurionus написав:даної дами до
необходимо срочно увеличивать предложение гривны.
Сумніваюсь, що вона знає про існування гривні взагалі. Що в уяві бездипломних зЕкономістів є "monetary stimulus measures"? Друкування гривні під "розпил" бюджету? Порятунок МАУ бородатої людини та шахт ахмєтова за рахунок держави? Що/кого і як зЕбираєтесь стимулювати?


“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,”

Нас повинна більше турбувати занадто низька, а не висока інфляція.


urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies

сам перекладеш?

чим розтлумачити, що означає "агресивні монетарні та фіскальні заохочення"?

Диваче, переклад вільний, авторський? Де там "повинна більше турбувати ". Які конкретно measures?
Взагалі стаття про "equity" vs "loans". Втім
"She did not elaborate on how such financing support would work. During its domestic banking crisis in the late 1990s, Japan injected capital into firms via schemes where state-affiliated bodies bought preferred shares issued by these firms."

До чого тут "збільшення пропозиції гривні"? Нісенітниці.
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 10 лип, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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