flyman
"Что важнее для предприятий?"
Правильнее было написать для экономики страны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:11
flyman
"Что важнее для предприятий?"
Правильнее было написать для экономики страны.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:12
Ничего подобного.Какие надцать?Уже раз в 5 лет гривнокризис,а с таким улучшающимся качеством власти этот интервал явно на верном пути к сокращению.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:23
Ну и где там про вызов низкой инфляции ?
Она опасается, что общая инфляция будет скорее низкой, чем высокой. Несмотря на высокую продуктовую инфляцию
ИЧСХ, за девальвацию 2014-2015 гг руководство НБУ и Порошенко склоняют во всех падежах, несмотря на объективность девальвации.
А сейчас сами агитируют за девальвацию, хотя причин для этого нет. И отчаянно хотят включить станок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:28
Як не крути, а незалежаний НБУ минулого року загрався з монетарною політикою, давши спекулям на ОВДП заробити 40% річних у валюті та задушивши економіку.
З пом'якшенням "проффесіонали" нацбанка запізнилися на рік (на 12й месец Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
До 65%, враховуючи що в окремих випадках облігації продавались значно дешевше номіналу. Але це питання узгодженої політики НБУ та мінфіну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:54
А в США дефляція!
Вітаюсь со всіма!
Вони друкують друкують і на моменті маємо таке:
А у нас навпаки з 1,7 до 2,4!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Альфе уже 27.08
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:06
У січні-червні 2020 року вугледобувні підприємства України скоротили видобуток рядового вугілля на 14,3% (на 2,192 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2019 року (13,15 млн тонн).
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міненерго.
Зазначається, що вугледобувні підприємства, які входять у сферу управління міністерства, за 6 місяців 2020 року скоротили видобуток на 27,8% (на 513,8 тисяч тонн) - до 1,33 млн тонн.
Водночас у червні 2020 року видобуток рядового вугілля знизився на 13,1% (на 331,8 тисяч тонн) порівняно з аналогічним місяцем минулого року - до 2,2 млн тонн.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:21
16-10:
Харьков 27.03 - 27.07 (утром 26.99 - 27.03),
большинство цен: 27.02(03) - 27.08 (ПОВ, опт)
Сумы 26.95 - 27.10 (26.90 - 27.05)
Полтава 26.98 - 27.05..27.08 (26.95 - 27.01)
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:22
26.95/27.05 @14.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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