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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58885889589058915892>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 229
Прогнозую зростання курсу долара
68%
156
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
65
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:11

flyman

"Что важнее для предприятий?"

Правильнее было написать для экономики страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:12

  Yuri_61 написав:Девальвации гривны не будет ещё лет надцать, так как папередники перестарались с её девальвацией. Могли и на 17 остановится (судя по соонтшению ЗВР и денежных агрегатов

Ничего подобного.Какие надцать?Уже раз в 5 лет гривнокризис,а с таким улучшающимся качеством власти этот интервал явно на верном пути к сокращению.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:23

  zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!

И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!

Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies.
While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said.
“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.


https://www.reuters.com/article/us-imf- ... 4B098?il=0

Ну и где там про вызов низкой инфляции ?
Она опасается, что общая инфляция будет скорее низкой, чем высокой. Несмотря на высокую продуктовую инфляцию

ИЧСХ, за девальвацию 2014-2015 гг руководство НБУ и Порошенко склоняют во всех падежах, несмотря на объективность девальвации.
А сейчас сами агитируют за девальвацию, хотя причин для этого нет. И отчаянно хотят включить станок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:28

  pesikot написав:
  zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!

И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!

Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies.
While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said.
“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.


https://www.reuters.com/article/us-imf- ... 4B098?il=0

Ну и где там про вызов низкой инфляции ?
Она опасается, что общая инфляция будет скорее низкой, чем высокой. Несмотря на высокую продуктовую инфляцию

ИЧСХ, за девальвацию 2014-2015 гг руководство НБУ и Порошенко склоняют во всех падежах, несмотря на объективность девальвации.
А сейчас сами агитируют за девальвацию, хотя причин для этого нет. И отчаянно хотят включить станок

Як не крути, а незалежаний НБУ минулого року загрався з монетарною політикою, давши спекулям на ОВДП заробити 40% річних у валюті та задушивши економіку.
З пом'якшенням "проффесіонали" нацбанка запізнилися на рік (на 12й месец Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены)
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:давши спекулям на ОВДП заробити 40% річних у валюті та задушивши економіку


До 65%, враховуючи що в окремих випадках облігації продавались значно дешевше номіналу. Але це питання узгодженої політики НБУ та мінфіну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:54

А в США дефляція!


Вітаюсь со всіма!

Вони друкують друкують і на моменті маємо таке:
Зображення

А у нас навпаки з 1,7 до 2,4!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Альфе уже 27.08
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:06

У січні-червні 2020 року вугледобувні підприємства України скоротили видобуток рядового вугілля на 14,3% (на 2,192 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2019 року (13,15 млн тонн).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що вугледобувні підприємства, які входять у сферу управління міністерства, за 6 місяців 2020 року скоротили видобуток на 27,8% (на 513,8 тисяч тонн) - до 1,33 млн тонн.

Водночас у червні 2020 року видобуток рядового вугілля знизився на 13,1% (на 331,8 тисяч тонн) порівняно з аналогічним місяцем минулого року - до 2,2 млн тонн.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:21

16-10:
Харьков 27.03 - 27.07 (утром 26.99 - 27.03),
большинство цен: 27.02(03) - 27.08 (ПОВ, опт)

Сумы 26.95 - 27.10 (26.90 - 27.05)
Полтава 26.98 - 27.05..27.08 (26.95 - 27.01)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:22

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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