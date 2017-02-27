Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:00

Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,422 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.



По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% - до 532,652 млрд грн.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.