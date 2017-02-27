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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:44
Ждём зелёный принтер.Как думаете,на какой банкноте будет лицо Зепрезента?100000?А мож лимон?Для солидности.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:00
За неделю НБУ купил 92 млн.дол.
Все методом интервенций по единому курсу.
Понедельник - 20 млн
Вторник - 72 млн
( среда, четверг, пятница - 0 )
С начала года
Покупка - 3976 млн
Продажа - 2944 млн
Чистое сальдо +1030 млн.дол
Живите своим умом!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:00
Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,422 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.
По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% - до 532,652 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:02
Петро Жадний на 2000 грн.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже 27.15
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:05
ЕОК скільки, ПА19?
532,65 ярд грошової бази / 28 ярд звр = 19,02
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:08
это если за безнал запретить операции с валютой всегда считают от М2 (1,612 трлн)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:23
тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.
Якщо вдасться протримати років з 10 низьку інфляцію та стабільну гривню, манюпас почне зливати вічнозелений. То гривня ще зміцніє. Парадокс!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
та вони не в матрасах, а на кіпрі\панамі давно.
і ніколи шморгалю не повернуться, якби гетьманцов не єрепенився.
хіба що як за минулий рік, у 30% овгз - але вони навпаки зараз фіксуються і тікають.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 10 лип, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:33
Металлургические предприятия Украины в январе-июне текущего года снизили выручку от экспорта черных металлов на 900 млн долларов, или 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспортная выручка украинских металлургов упала на 19%
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