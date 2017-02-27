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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5889589058915892>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 229
Прогнозую зростання курсу долара
68%
156
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
65
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:44

Ждём зелёный принтер.Как думаете,на какой банкноте будет лицо Зепрезента?100000?А мож лимон?Для солидности.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:00

За неделю НБУ купил 92 млн.дол.
Все методом интервенций по единому курсу.

Понедельник - 20 млн
Вторник - 72 млн
( среда, четверг, пятница - 0 )

С начала года
Покупка - 3976 млн
Продажа - 2944 млн

Чистое сальдо +1030 млн.дол
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:00

Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,422 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% - до 532,652 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:02

  goldfinger написав:Ждём зелёный принтер.Как думаете,на какой банкноте будет лицо Зепрезента?100000?А мож лимон?Для солидности.

Петро Жадний на 2000 грн.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже 27.15
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:05

  Moneta написав:Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,422 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% - до 532,652 млрд грн.

ЕОК скільки, ПА19?

532,65 ярд грошової бази / 28 ярд звр = 19,02
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:08

  flyman написав:
  Moneta написав:Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,422 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% - до 532,652 млрд грн.

ЕОК скільки, ПА19?

532,65 ярд грошової бази / 28 ярд звр = 19,02


это если за безнал запретить операции с валютой :mrgreen: всегда считают от М2 (1,612 трлн)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:23

  Moneta написав:
  flyman написав:
  Moneta написав:Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,422 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% - до 532,652 млрд грн.

ЕОК скільки, ПА19?

532,65 ярд грошової бази / 28 ярд звр = 19,02


это если за безнал запретить операции с валютой :mrgreen: всегда считают от М2 (1,612 трлн)

тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.

Якщо вдасться протримати років з 10 низьку інфляцію та стабільну гривню, манюпас почне зливати вічнозелений. То гривня ще зміцніє. Парадокс!
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.


та вони не в матрасах, а на кіпрі\панамі давно.
і ніколи шморгалю не повернуться, якби гетьманцов не єрепенився. :mrgreen:
хіба що як за минулий рік, у 30% овгз - але вони навпаки зараз фіксуються і тікають.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 10 лип, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:33

Металлургические предприятия Украины в январе-июне текущего года снизили выручку от экспорта черных металлов на 900 млн долларов, или 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортная выручка украинских металлургов упала на 19%
http://ukrrudprom.ua/news/Eksportnaya_v ... na_19.html
zРадио
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