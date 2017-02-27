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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5889589058915892

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 231
Прогнозую зростання курсу долара
68%
157
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
66
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:35

  flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.

Якщо вдасться протримати років з 10 низьку інфляцію та стабільну гривню, манюпас почне зливати вічнозелений. То гривня ще зміцніє. Парадокс!


Здравствуйте.
Всем Здоровья.

Еще когда работал по профилю,у меня были доверительные беседы с несколькими богатыми людьми.
Поверьте , одно дело распальцовка и другое дело наличные .
НЕТ у нашего народа таких денег под матрасами.
НЕТ и быть не может !
По причине слишком небольшого времени с начала процесса обогащения.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:36

Официальный курс + интервенции

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з........................10.07.2020...................13.07.2020
дата розрахунку.......................09.07.2020...................10.07.2020
Євро..........................................30,5359.........................30,3988
Долар США...............................26,9335.........................26,9505
После полудня доллар прибавил еще 1 копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2 копейки. С началом активной фазы торгов, около 11 вернулись на 2 копейки вверх.
После 12 снова выросли на копейку и ушли на обед. После обеда начался плавный, но уверенный рост с небольшими оборотами. К 15-30 выросли на 3 копейки и на этом не остановились. До второго конца сессии :) выросли еще на 3 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.9800 - 27.0000. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 25.7005 (+22) +125
2018 - 26.2092 (-4) +75

2017 - 26.0042 (-2)
2016 - 24.8368 (+2)

За неделю НБУ купил 92 млн.дол.
Все методом интервенций по единому курсу.

Понедельник - 20 млн + 50 млн после 15-30 в режиме том.
Вторник - 22 млн
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2704/2709 заканчиваем день
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:46

  Moneta написав:
  flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.


та вони не в матрасах, а на кіпрі\панамі давно.
і ніколи шморгалю не повернуться, якби гетьманцов не єрепенився. :mrgreen:
хіба що як за минулий рік, у 30% овгз - але вони навпаки зараз фіксуються і тікають.

ще кожен рік по 13..14 ярдів від заробітчан, цього року буде 10 ярдів.
Проста арифметика 10 ярдів нікомунепотрібного * Па27 = 270 ярдів гривні.
Тобто покриваєм дефіцит бюджета як бик вівцю і ніякого девалу.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:58

Как так?
За неделю не то что не укрепились, а получается, что медленно но уверенно вернулись на прежние позиции.
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За счет этого:
На торгах по доллару уже почти нет сделок. Идут единичные операции по лотам до 300-500 тысяч долларов при явном перевесе спроса, что и отразилось на котировках.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:29

  flyman написав:Як не крути, а незалежаний НБУ минулого року загрався з монетарною політикою, давши спекулям на ОВДП заробити 40% річних у валюті та задушивши економіку.
З пом'якшенням "проффесіонали" нацбанка запізнилися на рік (на 12й месец Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены)

Не выставляй желаемое за действительное.

Если на межбанке до хрена предложения долларов, зачем их выкупать задорого ?

Как пример, выстави свой подвал на продажу. Думаю, что разочаруешься в цене
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:02

  холява написав:
  flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.

Якщо вдасться протримати років з 10 низьку інфляцію та стабільну гривню, манюпас почне зливати вічнозелений. То гривня ще зміцніє. Парадокс!


Здравствуйте.
Всем Здоровья.

Еще когда работал по профилю,у меня были доверительные беседы с несколькими богатыми людьми.
Поверьте , одно дело распальцовка и другое дело наличные .
НЕТ у нашего народа таких денег под матрасами.
НЕТ и быть не может !
По причине слишком небольшого времени с начала процесса обогащения.
плохо искали,деньги надёжно спрятаны,поинтером не прозвонить,это же не металл
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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