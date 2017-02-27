Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з........................10.07.2020...................13.07.2020
дата розрахунку.......................09.07.2020...................10.07.2020
Євро..........................................30,5359.........................30,3988
Долар США...............................26,9335.........................26,9505
После полудня доллар прибавил еще 1 копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2 копейки. С началом активной фазы торгов, около 11 вернулись на 2 копейки вверх.
После 12 снова выросли на копейку и ушли на обед. После обеда начался плавный, но уверенный рост с небольшими оборотами. К 15-30 выросли на 3 копейки и на этом не остановились. До второго конца сессии
выросли еще на 3 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.9800 - 27.0000. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 25.7005 (+22) +125
2018 - 26.2092 (-4) +75
2017 - 26.0042 (-2)
2016 - 24.8368 (+2)
За неделю НБУ купил 92 млн.дол.
Все методом интервенций по единому курсу.
Понедельник - 20 млн + 50 млн после 15-30 в режиме том.
Вторник - 22 млн