flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.
Якщо вдасться протримати років з 10 низьку інфляцію та стабільну гривню, манюпас почне зливати вічнозелений. То гривня ще зміцніє. Парадокс!
Здравствуйте. Всем Здоровья.
Еще когда работал по профилю,у меня были доверительные беседы с несколькими богатыми людьми. Поверьте , одно дело распальцовка и другое дело наличные . НЕТ у нашего народа таких денег под матрасами. НЕТ и быть не может ! По причине слишком небольшого времени с начала процесса обогащения.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з........................10.07.2020...................13.07.2020 дата розрахунку.......................09.07.2020...................10.07.2020 Євро..........................................30,5359.........................30,3988 Долар США...............................26,9335.........................26,9505 После полудня доллар прибавил еще 1 копейку. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 2 копейки. С началом активной фазы торгов, около 11 вернулись на 2 копейки вверх. После 12 снова выросли на копейку и ушли на обед. После обеда начался плавный, но уверенный рост с небольшими оборотами. К 15-30 выросли на 3 копейки и на этом не остановились. До второго конца сессии выросли еще на 3 копейки. Официальный курс встретили котировками 26.9800 - 27.0000. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 25.7005 (+22) +125 2018 - 26.2092 (-4) +75
2017 - 26.0042 (-2) 2016 - 24.8368 (+2)
За неделю НБУ купил 92 млн.дол. Все методом интервенций по единому курсу.
Понедельник - 20 млн + 50 млн после 15-30 в режиме том. Вторник - 22 млн
flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.
та вони не в матрасах, а на кіпрі\панамі давно. і ніколи шморгалю не повернуться, якби гетьманцов не єрепенився. хіба що як за минулий рік, у 30% овгз - але вони навпаки зараз фіксуються і тікають.
ще кожен рік по 13..14 ярдів від заробітчан, цього року буде 10 ярдів. Проста арифметика 10 ярдів нікомунепотрібного * Па27 = 270 ярдів гривні. Тобто покриваєм дефіцит бюджета як бик вівцю і ніякого девалу.
flyman написав:Як не крути, а незалежаний НБУ минулого року загрався з монетарною політикою, давши спекулям на ОВДП заробити 40% річних у валюті та задушивши економіку. З пом'якшенням "проффесіонали" нацбанка запізнилися на рік (на 12й месец Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены)
Не выставляй желаемое за действительное.
Если на межбанке до хрена предложения долларов, зачем их выкупать задорого ?
Как пример, выстави свой подвал на продажу. Думаю, что разочаруешься в цене
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.
Якщо вдасться протримати років з 10 низьку інфляцію та стабільну гривню, манюпас почне зливати вічнозелений. То гривня ще зміцніє. Парадокс!
Здравствуйте. Всем Здоровья.
Еще когда работал по профилю,у меня были доверительные беседы с несколькими богатыми людьми. Поверьте , одно дело распальцовка и другое дело наличные . НЕТ у нашего народа таких денег под матрасами. НЕТ и быть не может ! По причине слишком небольшого времени с начала процесса обогащения.
плохо искали,деньги надёжно спрятаны,поинтером не прозвонить,это же не металл
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.
Якщо вдасться протримати років з 10 низьку інфляцію та стабільну гривню, манюпас почне зливати вічнозелений. То гривня ще зміцніє. Парадокс!
Здравствуйте. Всем Здоровья.
Еще когда работал по профилю,у меня были доверительные беседы с несколькими богатыми людьми. Поверьте , одно дело распальцовка и другое дело наличные . НЕТ у нашего народа таких денег под матрасами. НЕТ и быть не может ! По причине слишком небольшого времени с начала процесса обогащения.
сколько долларов на руках у населения - вопрос открытый. Но: 1) если в лобовую взять данные НБУ - то таки 85 млрд дол - но может их нельзя так трактовать 2) 80 млрд дол на 40 млн нас - 2 тыс уе на чел - не так уж и много. тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно 3) не все деньги под матрасами - часть в теневом бизнесе
upd а какой у Вас профиль, если не секрет?
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 10 лип, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:тоді тре врахувати гроші в матрасах населення, а це ще 80..90 ярдів нікому непотрібних.
Якщо вдасться протримати років з 10 низьку інфляцію та стабільну гривню, манюпас почне зливати вічнозелений. То гривня ще зміцніє. Парадокс!
Здравствуйте. Всем Здоровья.
Еще когда работал по профилю,у меня были доверительные беседы с несколькими богатыми людьми. Поверьте , одно дело распальцовка и другое дело наличные . НЕТ у нашего народа таких денег под матрасами. НЕТ и быть не может ! По причине слишком небольшого времени с начала процесса обогащения.
плохо искали,деньги надёжно спрятаны,поинтером не прозвонить,это же не металл
Слабо віриться, що кожен 6 чи 10 готівковий долар в світі лежить під українськими матрасами:
За різними оцінками (детальну дискусію можна прочитати у тут і тут), від 35% до 65% готівкових доларів знаходяться в обігу поза межами США, що на кінець І кварталу 2016 року складало від $500 до $940 млрд. (Треба враховувати, що учасники опитувань можуть занижувати обсяг наявної у них готівки). https://voxukraine.org/uk/grey-zone-ua/
Ще ж є всякі мафії, країни бувшого СРСРу в кінці кінців.
Shaman написав:тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно
Так є статистика - таких накопичень долі відсотка.