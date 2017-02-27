Еще когда работал по профилю,у меня были доверительные беседы с несколькими богатыми людьми. Поверьте , одно дело распальцовка и другое дело наличные . НЕТ у нашего народа таких денег под матрасами. НЕТ и быть не может ! По причине слишком небольшого времени с начала процесса обогащения.
плохо искали,деньги надёжно спрятаны,поинтером не прозвонить,это же не металл
Слабо віриться, що кожен 6 чи 10 готівковий долар в світі лежить під українськими матрасами:
За різними оцінками (детальну дискусію можна прочитати у тут і тут), від 35% до 65% готівкових доларів знаходяться в обігу поза межами США, що на кінець І кварталу 2016 року складало від $500 до $940 млрд. (Треба враховувати, що учасники опитувань можуть занижувати обсяг наявної у них готівки). https://voxukraine.org/uk/grey-zone-ua/
Ще ж є всякі мафії, країни бувшого СРСРу в кінці кінців.
по доллару - оценки немного округленные: - соотношение дол нал/безнал - в уме держал, что в денежной базе 1:1. Поднял данные за 2003-2004 - в учебнике Самуэльсон Экономика - 90% от денежной базы - кеш, как у нас - удивило, надо перепроверить. - за рубежом, думаю 90% - последние данные по денежной базе за 2016 год - 3,9 трлн. за 2020 почему-то нет данных - к чему бы это?
4 трлн * 0,5 * 0,9 = 1,8 трлн кеша - в мире. из них 40-80 млрд в Украине - вполне возможно, мы же не самая бедная страна, зато с долларизацией и тенезацией все ок
Ой+ написав:
Shaman написав:тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно
Так є статистика - таких накопичень долі відсотка.
а в целом сколько их? у многих таки не один млн спрятан, хоть их и доли процента.
Доллар вырос на минимальном для июля объеме сделок: сократился со $105 млн до $87 млн. Курс подняли не импортеры. Понемногу доллар откупал Ситибанк, который известен тем, что обслуживает иностранных держателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). А также те, кто выводил дивиденды.
"Ряд компаний поджидали лучший момент для покупок валюты и репатриации дивидендов. Надеялись сделать это на минимальной цене доллара. Какое-то время они выжидали, а сегодня вышли на рынок. Либо появилась инсайдерская информация о подорожании валюты с понедельника, либо просто оценили недавние заявления президента и министров о том, что в бюджете заложен курс 30 грн/$, и нужно к нему двигаться. Как ни крути - на рынок вышел отложенный спрос на дивиденды, и доллар подрос" - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По рынку активно разносят слух о том, что доллар уже не будет опускаться ниже 27 грн/$ и продолжит дорожать. Говорят, что новый председатель Нацбанка, кто им не стал, будет подтягивать курс гривны к значению, заложенному в госбюджете - 29,5 грн/$. Что госбюджет будут стараться наполнять в том числе и за счет небольшой девальвации нацвалюты и повышения инфляции. Все понимают, что чем больше заработают экспортеры - тем больше налогов и сборов они заплатят.
Банкиры до конца не поняли, что это: дезинформация, чтобы прокачать межбанк и поднять курс доллара, либо новый тренд (тем более, что президент Зеленский действительно посетовал на то, что реальный курс доллара гораздо ниже, чем заложен в бюджет)? Однако свои личные валютные запасы (валютные позиции) сегодня немного пополнили. Как говорится - на всякий случай.
Окончательные выводы решили делать уже на следующей неделе.
На понедельник, 13 июля, делают два прогноза. Большинство ждет торговлю в коридоре 26,95-27,05 грн/$, хотя есть и те, кто верит в движение на 27,05-27,15 грн/$.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Мне очень нравилась работа с людьми страдающими наследственными заболеваниями . Потом мне нравилась (приносила доход )работа с людьми с приобретенными заболеваниями (или дурными привычками ) .....выше третьего этажа )))).... ВСЕМ Здоровья .