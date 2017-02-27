Еще когда работал по профилю,у меня были доверительные беседы с несколькими богатыми людьми. Поверьте , одно дело распальцовка и другое дело наличные . НЕТ у нашего народа таких денег под матрасами. НЕТ и быть не может ! По причине слишком небольшого времени с начала процесса обогащения.
плохо искали,деньги надёжно спрятаны,поинтером не прозвонить,это же не металл
Слабо віриться, що кожен 6 чи 10 готівковий долар в світі лежить під українськими матрасами:
За різними оцінками (детальну дискусію можна прочитати у тут і тут), від 35% до 65% готівкових доларів знаходяться в обігу поза межами США, що на кінець І кварталу 2016 року складало від $500 до $940 млрд. (Треба враховувати, що учасники опитувань можуть занижувати обсяг наявної у них готівки). https://voxukraine.org/uk/grey-zone-ua/
Ще ж є всякі мафії, країни бувшого СРСРу в кінці кінців.
по доллару - оценки немного округленные: - соотношение дол нал/безнал - в уме держал, что в денежной базе 1:1. Поднял данные за 2003-2004 - в учебнике Самуэльсон Экономика - 90% от денежной базы - кеш, как у нас - удивило, надо перепроверить. - за рубежом, думаю 90% - последние данные по денежной базе за 2016 год - 3,9 трлн. за 2020 почему-то нет данных - к чему бы это?
4 трлн * 0,5 * 0,9 = 1,8 трлн кеша - в мире. из них 40-80 млрд в Украине - вполне возможно, мы же не самая бедная страна, зато с долларизацией и тенезацией все ок
Ой+ написав:
Shaman написав:тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно
Так є статистика - таких накопичень долі відсотка.
а в целом сколько их? у многих таки не один млн спрятан, хоть их и доли процента.
Доллар вырос на минимальном для июля объеме сделок: сократился со $105 млн до $87 млн. Курс подняли не импортеры. Понемногу доллар откупал Ситибанк, который известен тем, что обслуживает иностранных держателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). А также те, кто выводил дивиденды.
"Ряд компаний поджидали лучший момент для покупок валюты и репатриации дивидендов. Надеялись сделать это на минимальной цене доллара. Какое-то время они выжидали, а сегодня вышли на рынок. Либо появилась инсайдерская информация о подорожании валюты с понедельника, либо просто оценили недавние заявления президента и министров о том, что в бюджете заложен курс 30 грн/$, и нужно к нему двигаться. Как ни крути - на рынок вышел отложенный спрос на дивиденды, и доллар подрос" - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По рынку активно разносят слух о том, что доллар уже не будет опускаться ниже 27 грн/$ и продолжит дорожать. Говорят, что новый председатель Нацбанка, кто им не стал, будет подтягивать курс гривны к значению, заложенному в госбюджете - 29,5 грн/$. Что госбюджет будут стараться наполнять в том числе и за счет небольшой девальвации нацвалюты и повышения инфляции. Все понимают, что чем больше заработают экспортеры - тем больше налогов и сборов они заплатят.
Банкиры до конца не поняли, что это: дезинформация, чтобы прокачать межбанк и поднять курс доллара, либо новый тренд (тем более, что президент Зеленский действительно посетовал на то, что реальный курс доллара гораздо ниже, чем заложен в бюджет)? Однако свои личные валютные запасы (валютные позиции) сегодня немного пополнили. Как говорится - на всякий случай.
Окончательные выводы решили делать уже на следующей неделе.
На понедельник, 13 июля, делают два прогноза. Большинство ждет торговлю в коридоре 26,95-27,05 грн/$, хотя есть и те, кто верит в движение на 27,05-27,15 грн/$.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Мне очень нравилась работа с людьми страдающими наследственными заболеваниями . Потом мне нравилась (приносила доход )работа с людьми с приобретенными заболеваниями (или дурными привычками ) .....выше третьего этажа )))).... ВСЕМ Здоровья .
zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!
И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!
Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies. While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said. “We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.