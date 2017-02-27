Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:36

Доллар вырос на минимальном для июля объеме сделок: сократился со $105 млн до $87 млн. Курс подняли не импортеры. Понемногу доллар откупал Ситибанк, который известен тем, что обслуживает иностранных держателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). А также те, кто выводил дивиденды.



"Ряд компаний поджидали лучший момент для покупок валюты и репатриации дивидендов. Надеялись сделать это на минимальной цене доллара. Какое-то время они выжидали, а сегодня вышли на рынок. Либо появилась инсайдерская информация о подорожании валюты с понедельника, либо просто оценили недавние заявления президента и министров о том, что в бюджете заложен курс 30 грн/$, и нужно к нему двигаться. Как ни крути - на рынок вышел отложенный спрос на дивиденды, и доллар подрос" - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



По рынку активно разносят слух о том, что доллар уже не будет опускаться ниже 27 грн/$ и продолжит дорожать. Говорят, что новый председатель Нацбанка, кто им не стал, будет подтягивать курс гривны к значению, заложенному в госбюджете - 29,5 грн/$. Что госбюджет будут стараться наполнять в том числе и за счет небольшой девальвации нацвалюты и повышения инфляции. Все понимают, что чем больше заработают экспортеры - тем больше налогов и сборов они заплатят.



Банкиры до конца не поняли, что это: дезинформация, чтобы прокачать межбанк и поднять курс доллара, либо новый тренд (тем более, что президент Зеленский действительно посетовал на то, что реальный курс доллара гораздо ниже, чем заложен в бюджет)? Однако свои личные валютные запасы (валютные позиции) сегодня немного пополнили. Как говорится - на всякий случай.



Окончательные выводы решили делать уже на следующей неделе.



На понедельник, 13 июля, делают два прогноза. Большинство ждет торговлю в коридоре 26,95-27,05 грн/$, хотя есть и те, кто верит в движение на 27,05-27,15 грн/$.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.