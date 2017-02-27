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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5892589358945895>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 235
Прогнозую зростання курсу долара
69%
161
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
66
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 06:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:вон Янык с Камазами бежал - один Камаз - один ярд


Ну якщо прийняти цю легенду за істину, а йому приписували від 100 до 32 млрд.:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький. https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748

Вага однієї купюри при виготовленні дорівнює 1 граму (споживана важить більше). Один мільярд доларів 100-доларовими купюрами буде важити 10 тонн. Віктор Янукович вивіз 32 млрд., тобто 320 тонн цінного паперу. https://espreso.tv/article/2014/04/29/n ... ne_prydane

А ще челядь також щось потягла - клименки, курченки і т.д., то і сума готівки мінус транзакція колонами камазів до РФ мала би суттєво зменшитись.
Наші громадяни не тільки напаковують матраси доларами, але і купляють нерухомість по світу, витрачали 10 млрд на туризм в рік, євробляхи та і всередині країни. Так що знов ж таки долар не тільки прибувають, але і убувають і загальний баланс навряд чи сягає омріяних цифр.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 06:58

  потерпевший написав:flyman
я извиняюсь.....с каких это пор заробитчаны все 100% своих кровно заработанных денег отдают на финансирование дефицита бюджета Украины?

я пробую мислити категоріями Долярчиків
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:46

У першому півріччі цього року загальний фонд державного бюджету недоотримав понад 38 млрд грн запланованих доходів.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Аналіз оперативної звітності Казначейства показав, що котрий місяць поспіль сума недонадходження доходів залишається значною. У січні-червні 2020 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 38,4 млрд грн, або 7,8%.

Якість прогнозу основних макропоказників має бути підвищена. Адже ризики невиконання бюджету значні", – сказав Пацкан.

За його словами, менші від плану надходження ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентної плати за користування надрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввізного мита – на 0,9 млрд грн (9,2%).

"На жаль, залишаються проблеми і з надходженнями від митниці та податкової. План доходів, які адмініструє митна служба, не виконано на 34 млрд грн (21,4%), податкова служба, – на 1,7 млрд грн (0,6%)", − додав голова Рахункової палати.

Менші від плану і видатки загального фонду. У січні – червні ця сума становила 51 млрд грн (9,6%).
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/10/662835/
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:47

Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.

Джерело: Розпорядження на сайті ВР, проєкт закону №3708

Деталі: У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення парламентом, 13 липня термін дії обмеження має завершитись.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:30

  Zebra написав:Классическое валютное лето - все на расслабоне, никто не спешит покупать никому не нужный вечнозеленый, когда кругом все цветет и зреет, в том числе и гривна.
В августе выйдем под 28, затем в сентябре рывок на 30, а уже зимой 34+
Дырыща в бюджете зашкварная. Предполагаю, что в декабре будет бешенный баблопринт, чтоб закрыть все дыры.

Есть более простые методы.
К сентябрю наш институт отгуляет уже 10 дней за свой счет за текущий год.
Спасибо зеленым проффессионалам.
#лишьбынепетя
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

http://финбаланс.ком.юа/news/hrivnevi- ... isya-na-07

Кто объяснит: если депозитов в БС в гривне на 365 млрд. + 9 млрд$, а общая ликвидность в БС Украины 200-220млрд.грн.э, куда делись остальные деньги от депозитов? В ОВГЗ? Так банков 314 млрд.грн. ОВГЗ. Где остальные 90 млдр? И самое интересное: чем банки будут отдавать депозиты, если все побегут их снимать? (не думаю, что даже половина всех депозитов нерозрывная). Спасибо
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:06

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав: Есть более простые методы.
К сентябрю наш институт отгуляет уже 10 дней за свой счет за текущий год.
Спасибо зеленым проффессионалам.
#лишьбынепетя
А петя бы и корону победил за 2 недели, и повысил зарплаты в институте не на 75% как договаривались, а на 100% !

При Пете мне было, скажем так, вполне нормально.
Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук.
Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:И на 2-е полугодие расходы бюджета на обслуживание и выплату основной части госдолга составляют 7,35 млрд долларов при органической собираемости доходов на уровне 2,2-2,4 млрд долларов в месяц. Т.е. долги потянут 53% (!!!) всего сведенного бюджета!
бюджет еще не раз будет увеличен в этом году. Парадоксально как при таких рисках кто то размещает гривну под 8-12%?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 лип, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:15

  Shaman написав:2) 80 млрд дол на 40 млн нас - 2 тыс уе на чел - не так уж и много. тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно :mrgreen:

upd а какой у Вас профиль, если не секрет? :wink:

Психіатр.

Звісно фонд це несерйозно. В нас 80% населення взагалі грошей не мають, то на решту рахуйте вже не 2 а 10к. А це вже більше фонду.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:17

  Ой+ написав:
  Shaman написав:тут по отзывам форумчан накопления на один фонд - это несерьезно

Так є статистика - таких накопичень долі відсотка.
яка статистика? Ці гроші просто не тримають на депозитах, або бьють по різним банкам
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