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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 589358945895589658975898>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 235
Прогнозую зростання курсу долара
69%
161
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
66
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:29

  Starikan написав:При Пете мне было, скажем так, вполне нормально.
Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук.
Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.

Абсолютно всі, хто тут роздував багаття і кричав про шоколадного баригу, тепер розказують, що, в будь-якому випадку, «дальшє нєльзя біло так жіть».
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:34

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:При Пете мне было, скажем так, вполне нормально.

А при Вите?

Ще пару років, і ваш шановний Вітя віджав би пів-країни під стоматолога, а потім віддав би руським свиням, як тоді під сиренами та яйцями по зонтах при голосуванні за Харківську зраду.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:39

  ib_investor написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:При Пете мне было, скажем так, вполне нормально.

А при Вите?

Ще пару років, і ваш шановний Вітя віджав би пів-країни під стоматолога, а потім віддав би руським свиням, як тоді під сиренами та яйцями по зонтах при голосуванні за Харківську зраду.

А Петя?
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:яка статистика?

десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації
і ці цифри по кожному банку зокрема!
Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:46

  Вкладчик1234 написав:А Петя?

Я лише за одно Пєтє готовий пробачити пройоби: що першим спробував сковернути звідси цю погань - бородату бабусю.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:51

надо открыть отдельную ветку валютный рынок с петей или шоколадный валютный рынок...
Востаннє редагувалось чик в Суб 11 лип, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:52

  ib_investor написав:
  Вкладчик1234 написав:А Петя?

Я лише за одно Пєтє готовий пробачити пройоби: що першим спробував сковернути звідси цю погань - бородату бабусю.

И Иловайск, и Дебальцево, и Гелетея готовы простить? (для примера)

Тут попахивает фанатизмом

Оказывается Беня, который организовал защиту Днепра и частично Запорожья, - страшнее самого птна, или хотя бы Ахметова, который сначала пытался торговаться то с "центральной властью в Украине (на тот момент)", то с "агрессором". Но когда не смог договориться - просто переехал паразитировать на остальной Украине.

А виноват всё равно Беня :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:00

  Вкладчик1234 написав:И Иловайск...

Це не його особистий пройоб.
На трагедіях українців дуже приємно і радісно спекулювати. Якщо ти москаль.
Якщо ж ти нормальна людина, ти не станеш дискусію про політичні причини і наслідки переводити у площину трагедій.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:09

  Вкладчик1234 написав:А виноват всё равно Беня :)

Дивлюсь, у вас шановані люди в авторитеті))
Вітя, Бєня... Може ще Володимир Володимирович?))
Раніше здавалось, що то у Моцарта ватанська гілка любителів Бєні-визволителя.
Виявляється і тут таких кадрів дохєра.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:11

  ib_investor написав:
  Вкладчик1234 написав:И Иловайск...

Це не його особистий пройоб.
На трагедіях українців дуже приємно і радісно спекулювати. Якщо ти москаль.
Якщо ж ти нормальна людина, ти не станеш дискусію про політичні причини і наслідки переводити у площину трагедій.

Полный бред.
"Переможный парад" он решил провести, когда из каждого утюга кричали о котле. И за несколько недель до этого начали предупреждать.
Но Петя решил заглушить свой факап громким и пафосным парадом. Пипл схавает. А если из котла никто не вернётся - то никто и не узнает. Вот и весь "хитрый" план

Ну и "экономику" дебальцево "якщо буде ваша ласка" можно ещё обсудить
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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