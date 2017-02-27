Дивлюсь, у вас шановані люди в авторитеті)) Вітя, Бєня... Може ще Володимир Володимирович?)) Раніше здавалось, що то у Моцарта ватанська гілка любителів Бєні-визволителя. Виявляється і тут таких кадрів дохєра.
Не нужно мне приписывать выдуманные качества.
Вы сами сказали, что разница между Витей и Петей для вас только в том, что Петя наехал на Беню. И только за это вы готовы пете всё простить. Не так ли?
Хотя можете не отвечать, я всё равно уже не увижу ваш ответ
rollo написав:Если бы не добровольцы, которых собрали с уже ненужного Майдана и положили под Иловайском, при пете было бы тоже самое. Медведчук и минская зрада было начало. Жму руку. Обнимаю. (с).
Я об этом и говорю (только не прямым текстом). Но видимо для "кастрюль", (это ж не оскорбление, а символ "воли", как говорили на теле-уроке истории), - это "слишком сложный ребус". И разгадать на 2 шага вперёд - без решебника не могут
Zebra написав:Классическое валютное лето - все на расслабоне, никто не спешит покупать никому не нужный вечнозеленый, когда кругом все цветет и зреет, в том числе и гривна. В августе выйдем под 28, затем в сентябре рывок на 30, а уже зимой 34+ Дырыща в бюджете зашкварная. Предполагаю, что в декабре будет бешенный баблопринт, чтоб закрыть все дыры.
Есть более простые методы. К сентябрю наш институт отгуляет уже 10 дней за свой счет за текущий год. Спасибо зеленым проффессионалам. #лишьбынепетя
в очередь, еще не все лерины друзья вышли через Citi Group UK
скоро нарежут и вам бумаги
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Це не його особистий пройоб. На трагедіях українців дуже приємно і радісно спекулювати. Якщо ти москаль. Якщо ж ти нормальна людина, ти не станеш дискусію про політичні причини і наслідки переводити у площину трагедій.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.