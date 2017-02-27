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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58945895589658975898>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 235
Прогнозую зростання курсу долара
69%
161
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
66
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:14

ib_investor

чё ты тут разматюкался. упоротый нацик обосранный.все вы нацики получите большой и толстый в конечном итоге :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:15

  ib_investor написав:
  Вкладчик1234 написав:А виноват всё равно Беня :)

Дивлюсь, у вас шановані люди в авторитеті))
Вітя, Бєня... Може ще Володимир Володимирович?))
Раніше здавалось, що то у Моцарта ватанська гілка любителів Бєні-визволителя.
Виявляється і тут таких кадрів дохєра.


Не нужно мне приписывать выдуманные качества.

Вы сами сказали, что разница между Витей и Петей для вас только в том, что Петя наехал на Беню. И только за это вы готовы пете всё простить. Не так ли?

Хотя можете не отвечать, я всё равно уже не увижу ваш ответ :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:19

  Вкладчик1234 написав:Вы сами сказали, что разница между Витей и Петей для вас только в том, что Петя наехал на Беню. И только за это вы готовы пете всё простить. )

Серйозно?
І цитату таку зможете навести про різницю між Вітєй та Пєтєй?))
Ви в своєму ватному правєдному гнєвє - як чайка. Насрав і відлетів.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:20

  ib_investor написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:При Пете мне было, скажем так, вполне нормально.

А при Вите?

Ще пару років, і ваш шановний Вітя віджав би пів-країни під стоматолога, а потім віддав би руським свиням, як тоді під сиренами та яйцями по зонтах при голосуванні за Харківську зраду.

Если бы не добровольцы, которых собрали с уже ненужного Майдана и положили под Иловайском, при пете было бы тоже самое. Медведчук и минская зрада было начало.
Жму руку. Обнимаю. (с).
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:21

  Кучинелли написав:ib_investor

чё ты тут разматюкался. упоротый нацик обосранный.все вы нацики получите большой и толстый в конечном итоге :mrgreen:

Будеш де треба, де не треба витягувати свій великий і товстий - засунуть його тобі в твій же поганий рот.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:23

  rollo написав:Если бы не добровольцы, которых собрали с уже ненужного Майдана и положили под Иловайском, при пете было бы тоже самое. Медведчук и минская зрада было начало.
Жму руку. Обнимаю. (с).

Я об этом и говорю (только не прямым текстом). Но видимо для "кастрюль",
(это ж не оскорбление, а символ "воли", как говорили на теле-уроке истории),
- это "слишком сложный ребус". И разгадать на 2 шага вперёд - без решебника не могут :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:24

  Starikan написав:
  Zebra написав:Классическое валютное лето - все на расслабоне, никто не спешит покупать никому не нужный вечнозеленый, когда кругом все цветет и зреет, в том числе и гривна.
В августе выйдем под 28, затем в сентябре рывок на 30, а уже зимой 34+
Дырыща в бюджете зашкварная. Предполагаю, что в декабре будет бешенный баблопринт, чтоб закрыть все дыры.

Есть более простые методы.
К сентябрю наш институт отгуляет уже 10 дней за свой счет за текущий год.
Спасибо зеленым проффессионалам.
#лишьбынепетя
в очередь, еще не все лерины друзья вышли через Citi Group UK

скоро нарежут и вам бумаги
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:26

  rollo написав:Жму руку. Обнимаю. (с).

Подивіться на початок розмови і на місце, де ватний Вкладчік перевів тему на Ілловайськ і Дебальцеве.
Просто подивіться, як ці упороті ватани вже багато років себе тут поводять.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:30

  ib_investor написав:
  Вкладчик1234 написав:И Иловайск...

Це не його особистий пройоб.
На трагедіях українців дуже приємно і радісно спекулювати. Якщо ти москаль.
Якщо ж ти нормальна людина, ти не станеш дискусію про політичні причини і наслідки переводити у площину трагедій.


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Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:32

похоже на обкатанную схему, появляется негр в вышиванке и начинается срач...
а шо делать?
чик
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