петина ботоферма работает везде.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:42
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:47
Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса.
Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.
Записки пасквілянта, [11.07.20 11:55]
Потрапило мені на очі інтерв’ю колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, де Микола Григорович пригадував, як у другій половині 80-х років, коли служив у Комітеті державної безпеки, він був куратором студента факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету Петра Порошенка, що розглядався як кандидат для роботи в КДБ. При цьому ініціатива про співробітництво виходила від Порошенка (що не дивно – це гарантувало йому дипломатичну кар’єру), але, урешті-решт, у Першому головному управлінні КДБ УРСР від такого «розвідника» відмовились.
Причину, з якої в КДБ не стали брати Петра Олексійовича на службу, Маломуж називати не став – мовляв, це інформація, що стосується особи. Але секрету вона не становить жодного й відома мені, як то кажуть, з перших рук. Річ у тім, що кадровими психологами КДБ, які вивчали студента Порошенка, була складена характеристика, у якій зазначались дві головні особливості його характеру: патологічна жадібність і феноменальна брехливість. З такими рисами в КДБ не брали: людина була потенційним зрадником. Інша річ – посада президента України. Тут і не таких бачили.
В. Бойко
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:52
А ты, типа, ссышь в глаза?
Хули ты тут сказки всяких балаболок постишь, которым 30 лет в обед?
Ты давай ещё мне про его детство расскажи.
Какого вообще **а повылазить разные *** в дискуссию? К мамкам на борщи, ватнички зашкваренные.
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:02
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:04
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:09
Тобі, дятлу ватному, відповідають на відомій тобі мові.
Людям зі Срєднєрусской рваніни цього не зрозуміти.
Востаннє редагувалось ib_investor в Суб 11 лип, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:11
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
При Пете коммуналка за трешку подскочила до $800 в год.
При Юще и Яныке максимум было $500.
Вот поэтому Петю и не захотели второй раз и выбрали сами знаете кого. Народ у нас голосует часто на зло.
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:17
И снова об "эффективном и независимом", простите...
Открываю вчера сайт НБУ и прозреваю от двух свежих публикаций - комментария к индексу потребительских цен, опубликованному треьего дня Госстатом, и материалов заседания Правления НБУ относительно основ денежно-кредитной политики на 2021-й.
Начну, как полагается, с последнего. Первая реакция - чего-чего??? На календаре 10 июля, половина 2020-го (с полным багажом его проблем) еще впереди, неопределенность на рынке заоблачная, а уходящее Правление НБУ пытается пропихнуть преемственность своей политики на 2021-й? Дааааа, что тут скажешь - беспримерное рвение к работе Рожковой&Ко. 6 лет назад бы такое... еще и тем же постулатом об "инфляционном таргетировании"...
Как будто не было отставки Смолия, которой предшествовали вопросы к монетарной политики, как будто экономика на подъеме, нет бюджетного кризиса, ставки кредитования опустились ниже 10% и бизнес получает необходимое финансирование... Пофиг - деятельность НБУ "эффективна и независима", все, что требуется - безукоснительно ее продолжать!
Теперь вернемся к комментарию НБУ относительно ИПЦ, цитирую: "У червні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 2,4% (з 1,7% у травні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Попри прискорення споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. і залишалася меншою у порівнянні з прогнозом, опублікованим в Інфляційному звіті за квітень 2020 року. Зростання цін стримували слабкий внутрішній попит, сприятлива ситуація на валютному ринку та відносно низькі ціни на енергоресурси".
Первый раз, когда прочитал - завис на несколько секунд. Здесь мы играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали? Политику НБУ якобы необходимо сохранить, притом, что уже сейчас очевиден провал выполнения главного KPI???
Нет, извините, уважаемые - вы узнали о том, что инфляция опустилась к 2%, не позавчера от Госстата, а, как минимум, месяц назад из такой же публикации по маю! А если совсем уж строго подходить к вопросу, то грамотные профессионалы догадались бы об этом еще вначале процесса локдауна экономики, не дожидаясь статистического подтверждения. Я не претендую на высокие звания, но говорю об этом с середины марта... Ну не верю я, что Правлению НБУ это не было тогда же очевидно!
Так что же это, если недальновидность не при чем? Отсутствие воли, или меркантильный интерес? Оставлю сий нелегкий выбор за читателем, но напомню о том, с чего начал - провальную политику предлагается продолжать
А тем временем, промышленность, помимо падения натуральных объемов на ≈10%, столкнулась еще и с дефляцией! Цены производителей в июне рухнули на 2% при росте потребительских цен на 0,2% - деньги продолжают покидать реальный сектор экономики.
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