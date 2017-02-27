Додано: Суб 11 лип, 2020 13:17

уходящее

Открываю вчера сайт НБУ и прозреваю от двух свежих публикаций - комментария к индексу потребительских цен, опубликованному треьего дня Госстатом, и материалов заседания Правления НБУ относительно основ денежно-кредитной политики на 2021-й.Начну, как полагается, с последнего. Первая реакция - чего-чего??? На календаре 10 июля, половина 2020-го (с полным багажом его проблем) еще впереди, неопределенность на рынке заоблачная, аПравление НБУ пытается пропихнуть преемственность своей политики на 2021-й?Дааааа, что тут скажешь - беспримерное рвение к работе Рожковой&Ко. 6 лет назад бы такое... еще и тем же постулатом об "инфляционном таргетировании"...Как будто не было отставки Смолия, которой предшествовали вопросы к монетарной политики, как будто экономика на подъеме, нет бюджетного кризиса, ставки кредитования опустились ниже 10% и бизнес получает необходимое финансирование... Пофиг - деятельность НБУ "эффективна и независима", все, что требуется - безукоснительно ее продолжать!Пропозиції%20Правління%20до%20ОЗГКП%20на%202021.pdf?v=4Теперь вернемся к комментарию НБУ относительно ИПЦ, цитирую: "У червні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 2,4% (з 1,7% у травні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Попри прискорення споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. і залишалася меншою у порівнянні з прогнозом, опублікованим в Інфляційному звіті за квітень 2020 року. Зростання цін стримували слабкий внутрішній попит, сприятлива ситуація на валютному ринку та відносно низькі ціни на енергоресурси".Первый раз, когда прочитал - завис на несколько секунд. Здесь мы играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали? Политику НБУ якобы необходимо сохранить, притом, что уже сейчас очевиден???Нет, извините, уважаемые - вы узнали о том, что инфляция опустилась к 2%, не позавчера от Госстата, а, как минимум, месяц назад из такой же публикации по маю! А если совсем уж строго подходить к вопросу, то грамотные профессионалы догадались бы об этом еще вначале процесса локдауна экономики, не дожидаясь статистического подтверждения. Я не претендую на высокие звания, но говорю об этом с середины марта... Ну не верю я, что Правлению НБУ это не было тогда же очевидно!Так что же это, если недальновидность не при чем? Отсутствие воли, или меркантильный интерес? Оставлю сий нелегкий выбор за читателем, но напомню о том, с чего начал - провальную политику предлагается продолжатьА тем временем,при росте потребительских цен на 0,2% - деньги продолжают покидать реальный сектор экономики.