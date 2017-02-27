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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5895589658975898

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 235
Прогнозую зростання курсу долара
69%
161
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
66
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:22

  ib_investor написав:Тобі, дятлу ватному, відповідають на відомій тобі мові.
Людям зі Срєднєрусской рваніни цього не зрозуміти.

Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.
rollo
 
Повідомлень: 841
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  #<1 ... 5895589658975898
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