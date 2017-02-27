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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:22
ib_investor написав:
Тобі, дятлу ватному, відповідають на відомій тобі мові.
Людям зі Срєднєрусской рваніни цього не зрозуміти.
Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.
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rollo
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:37
rollo написав:
Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.
Ты чего так расхрюкалась свинья русская?! Твое место в свинарнике по имени Россия бояру лакать, убожество.
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Libo
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:54
rollo написав: ib_investor написав: rollo написав:
Жму руку. Обнимаю. (с).
Подивіться на початок розмови і на місце, де ватний Вкладчік перевів тему на Ілловайськ і Дебальцеве.
Просто подивіться, як ці упороті ватани вже багато років себе тут поводять.
Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса.
Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.
Записки пасквілянта, [11.07.20 11:55]
Потрапило мені на очі інтерв’ю колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, де Микола Григорович пригадував, як у другій половині 80-х років, коли служив у Комітеті державної безпеки, він був куратором студента факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету Петра Порошенка, що розглядався як кандидат для роботи в КДБ. При цьому ініціатива про співробітництво виходила від Порошенка (що не дивно – це гарантувало йому дипломатичну кар’єру), але, урешті-решт, у Першому головному управлінні КДБ УРСР від такого «розвідника» відмовились.
Причину, з якої в КДБ не стали брати Петра Олексійовича на службу, Маломуж називати не став – мовляв, це інформація, що стосується особи. Але секрету вона не становить жодного й відома мені, як то кажуть, з перших рук.
Річ у тім, що кадровими психологами КДБ, які вивчали студента Порошенка, була складена характеристика, у якій зазначались дві головні особливості його характеру: патологічна жадібність і феноменальна брехливість. З такими рисами в КДБ не брали: людина була потенційним зрадником. Інша річ – посада президента України. Тут і не таких бачили.
В. Бойко
Одна баба сказала .А бабка эта Маломуж, советник Януковича внештатный, то есть сексот, которого выгнал Турчинов.
Указом Президента України від 18 червня 2010[5]. Того ж дня Янукович підписав Указ про призначення Миколи Маломужа Радником Президента України (поза штатом)[6].
11 жовтня 2010 Президент підписав Указ Про звільнення М. Маломужа з військової служби[7]. 24 лютого 2014 р. в. о. президента Олександр Турчинов підписав указ про звільнення Маломужа з посади радника.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:58
Libo написав: rollo написав:
Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.
Ты чего так расхрюкалась свинья русская?! Твое место в свинарнике по имени Россия бояру лакать, убожество.
Ты только оттуда, из рашки? Налакался и не протрезвел? Петюне, путину и куму его медведчуку руки облизал, обнял и расплакался?
Сгинь, ничтожество.
Востаннє редагувалось rollo
в Суб 11 лип, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:59
rollo написав: ib_investor написав:
Тобі, дятлу ватному, відповідають на відомій тобі мові.
Людям зі Срєднєрусской рваніни цього не зрозуміти.
Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.
Да ти виродок їх мізинцю не вартий...
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VASH
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:01
rollo написав:
Ты только оттуда, из рашки? Налакался и не протрезвел? Петюне руку облизал, обнял и расплакался?
Сгинь, ничтожество.
Твоему Путину на лысину дрочнул. Животное.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:03
VASH написав: rollo написав: ib_investor написав:
Тобі, дятлу ватному, відповідають на відомій тобі мові.
Людям зі Срєднєрусской рваніни цього не зрозуміти.
Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.
Да ти виродок їх мізинцю не вартий...
Хорошо, что ты достойный их мизинца.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:04
Libo написав: rollo написав:
Ты только оттуда, из рашки? Налакался и не протрезвел? Петюне руку облизал, обнял и расплакался?
Сгинь, ничтожество.
Твоему Путину на лысину дрочнул. Животное.
Дрочи еще на лысину своему путину. Тот это любит. Подрочи еще на седину сивочолого.
Потом жмешь тем руку и обнимаешь. Извращенец.
Фу!
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14
КОЛЛЕГИ!
Прекращайте эти г.... разговоры!
Это ж не политфорум.
Понятно, что хочется быть последним в словесной перепалке, но победителей то в такой борьбе не будет, просто все в дерьме ...
СТОП! Переходите в личку.
спасибо за понимание!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:54
Не ожидал, что на главном финансовом форуме Украины столько пророссийской ваты.
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