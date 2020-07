Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14

КОЛЛЕГИ!

Прекращайте эти г.... разговоры!

Это ж не политфорум.

Понятно, что хочется быть последним в словесной перепалке, но победителей то в такой борьбе не будет, просто все в дерьме ...



СТОП! Переходите в личку.

спасибо за понимание!

"The quieter you become, the more you are able to hear"