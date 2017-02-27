RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5895589658975898

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 235
Прогнозую зростання курсу долара
69%
161
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
66
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:22

  ib_investor написав:Тобі, дятлу ватному, відповідають на відомій тобі мові.
Людям зі Срєднєрусской рваніни цього не зрозуміти.

Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.
rollo
 
Повідомлень: 844
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:37

  rollo написав:Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.


Ты чего так расхрюкалась свинья русская?! Твое место в свинарнике по имени Россия бояру лакать, убожество. :x
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8271
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4020 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:54

  rollo написав:
  ib_investor написав:
  rollo написав:Жму руку. Обнимаю. (с).

Подивіться на початок розмови і на місце, де ватний Вкладчік перевів тему на Ілловайськ і Дебальцеве.
Просто подивіться, як ці упороті ватани вже багато років себе тут поводять.

Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса.
Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.

Записки пасквілянта, [11.07.20 11:55]
Потрапило мені на очі інтерв’ю колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, де Микола Григорович пригадував, як у другій половині 80-х років, коли служив у Комітеті державної безпеки, він був куратором студента факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету Петра Порошенка, що розглядався як кандидат для роботи в КДБ. При цьому ініціатива про співробітництво виходила від Порошенка (що не дивно – це гарантувало йому дипломатичну кар’єру), але, урешті-решт, у Першому головному управлінні КДБ УРСР від такого «розвідника» відмовились.

Причину, з якої в КДБ не стали брати Петра Олексійовича на службу, Маломуж називати не став – мовляв, це інформація, що стосується особи. Але секрету вона не становить жодного й відома мені, як то кажуть, з перших рук. Річ у тім, що кадровими психологами КДБ, які вивчали студента Порошенка, була складена характеристика, у якій зазначались дві головні особливості його характеру: патологічна жадібність і феноменальна брехливість. З такими рисами в КДБ не брали: людина була потенційним зрадником. Інша річ – посада президента України. Тут і не таких бачили.
В. Бойко


Одна баба сказала .А бабка эта Маломуж, советник Януковича внештатный, то есть сексот, которого выгнал Турчинов.

Указом Президента України від 18 червня 2010[5]. Того ж дня Янукович підписав Указ про призначення Миколи Маломужа Радником Президента України (поза штатом)[6].

11 жовтня 2010 Президент підписав Указ Про звільнення М. Маломужа з військової служби[7]. 24 лютого 2014 р. в. о. президента Олександр Турчинов підписав указ про звільнення Маломужа з посади радника.
Renee
 
Повідомлень: 191
З нами з: 22.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:58

  Libo написав:
  rollo написав:Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.


Ты чего так расхрюкалась свинья русская?! Твое место в свинарнике по имени Россия бояру лакать, убожество. :x

Ты только оттуда, из рашки? Налакался и не протрезвел? Петюне, путину и куму его медведчуку руки облизал, обнял и расплакался?
Сгинь, ничтожество.
Востаннє редагувалось rollo в Суб 11 лип, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
Повідомлень: 844
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:59

  rollo написав:
  ib_investor написав:Тобі, дятлу ватному, відповідають на відомій тобі мові.
Людям зі Срєднєрусской рваніни цього не зрозуміти.

Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.


Да ти виродок їх мізинцю не вартий...
VASH
 
Повідомлень: 478
З нами з: 26.10.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:01

  rollo написав:Ты только оттуда, из рашки? Налакался и не протрезвел? Петюне руку облизал, обнял и расплакался?
Сгинь, ничтожество.


Твоему Путину на лысину дрочнул. Животное. :P
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8271
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4020 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:03

  VASH написав:
  rollo написав:
  ib_investor написав:Тобі, дятлу ватному, відповідають на відомій тобі мові.
Людям зі Срєднєрусской рваніни цього не зрозуміти.

Вышивата - это диагноз.
Тебе место в дурке, рядом с черновол, самбул (марусей) и федыной.


Да ти виродок їх мізинцю не вартий...

Хорошо, что ты достойный их мизинца.
rollo
 
Повідомлень: 844
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:04

  Libo написав:
  rollo написав:Ты только оттуда, из рашки? Налакался и не протрезвел? Петюне руку облизал, обнял и расплакался?
Сгинь, ничтожество.


Твоему Путину на лысину дрочнул. Животное. :P

Дрочи еще на лысину своему путину. Тот это любит. Подрочи еще на седину сивочолого.
Потом жмешь тем руку и обнимаешь. Извращенец.
Фу! :|
rollo
 
Повідомлень: 844
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

КОЛЛЕГИ!
Прекращайте эти г.... разговоры!
Это ж не политфорум.
Понятно, что хочется быть последним в словесной перепалке, но победителей то в такой борьбе не будет, просто все в дерьме ...

СТОП! Переходите в личку.
спасибо за понимание!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 23.04.09
Подякував: 473 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не ожидал, что на главном финансовом форуме Украины столько пророссийской ваты.
2805
 
Повідомлень: 90
З нами з: 20.07.10
Подякував: 353 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5895589658975898
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, komp і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19477 2396065
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 17:37
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1588748
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.