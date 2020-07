Додано: Суб 11 лип, 2020 15:44

asteriks написав: Питання по темі форуму:

з чим пов'язуєте вчорашнє післяобіднє підіищення МБ і готівки? Підготовка до серйозного зростання з понеділка чи "підскок неживого кота"?

Курси в Києві (не центр)

долар 26,95 - 27,10

євро 30,10 - 30,45.

Нервишки шалят у многих после заявления Зе, что курс по 30 - в бюджете заложен и с намеком, что его доходная часть совсем не выполняется ( Нервишки шалят у многих после заявления Зе, что курс по 30 - в бюджете заложен и с намеком, что его доходная часть совсем не выполняется (

