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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:08
2805 написав:
Не ожидал, что на главном финансовом форуме Украины столько пророссийской ваты.
Тут надо учитывать, что еще много этой свиноты из-за поребрика хрюкает. Плюс Ольгино по полному штату работает.
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Libo
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:17
2805 написав:
Не ожидал, что на главном финансовом форуме Украины столько пророссийской ваты.
к сожалению
и для меня неожиданно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:18
2805 написав:
Не ожидал, что на главном финансовом форуме Украины столько пророссийской ваты.
Раптом путя прийде, ви взагалі здивуєтесь, скільки її повилізає.
Навіть ті, хто вчора в вишиванках бігали, достануть гєоргієвські стрічки (((
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change_pm
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:22
change_pm написав:
Навіть ті, хто вчора в вишиванках бігали, достануть гєоргієвські стрічки (((
прикладной коллаборационизм - ничего удивительного, в принципе.
а вот теоретический, скрытый, в сердцах и умах...
печально, что администрация сайта не может отрегулировать такие вопросы раз и навсегда.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:34
Питання по темі форуму:
з чим пов'язуєте вчорашнє післяобіднє підіищення МБ і готівки? Підготовка до серйозного зростання з понеділка чи "підскок неживого кота"?
Курси в Києві (не центр)
долар 26,95 - 27,10
євро 30,10 - 30,45.
Це якась велика мережа обмінок (з кольоровим електронним табло)
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asteriks
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:44
asteriks написав:
Питання по темі форуму:
з чим пов'язуєте вчорашнє післяобіднє підіищення МБ і готівки? Підготовка до серйозного зростання з понеділка чи "підскок неживого кота"?
Курси в Києві (не центр)
долар 26,95 - 27,10
євро 30,10 - 30,45.
Це якась велика мережа обмінок (з кольоровим електронним табло)
Нервишки шалят у многих после заявления Зе, что курс по 30 - в бюджете заложен и с намеком, что его доходная часть совсем не выполняется (
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:52
rollo написав: ib_investor написав: rollo написав:
Жму руку. Обнимаю. (с).
Подивіться на початок розмови і на місце, де ватний Вкладчік перевів тему на Ілловайськ і Дебальцеве.
Просто подивіться, як ці упороті ватани вже багато років себе тут поводять.
Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса.
Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.
Записки пасквілянта, [11.07.20 11:55]
Потрапило мені на очі інтерв’ю колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, де Микола Григорович пригадував, як у другій половині 80-х років, коли служив у Комітеті державної безпеки, він був куратором студента факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету Петра Порошенка, що розглядався як кандидат для роботи в КДБ. При цьому ініціатива про співробітництво виходила від Порошенка (що не дивно – це гарантувало йому дипломатичну кар’єру), але, урешті-решт, у Першому головному управлінні КДБ УРСР від такого «розвідника» відмовились.
Причину, з якої в КДБ не стали брати Петра Олексійовича на службу, Маломуж називати не став – мовляв, це інформація, що стосується особи. Але секрету вона не становить жодного й відома мені, як то кажуть, з перших рук. Річ у тім, що кадровими психологами КДБ, які вивчали студента Порошенка, була складена характеристика, у якій зазначались дві головні особливості його характеру: патологічна жадібність і феноменальна брехливість
. З такими рисами в КДБ не брали: людина була потенційним зрадником. Інша річ – посада президента України. Тут і не таких бачили.
В. Бойко
Это неправда .
Тестирование проходило совершенно не так .
Это выдуманный бред !
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холява
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:04
Я не ожидал, что на нашем форуме ,вот так, открыто ,обозначились люди которые прибыли сюда ,для того чтобы посудачить вовсе не о финансах.
Это удручает.
Какой же ужас ,то , что я сегодня прочитал !
Запорожье На пр. Металлургов продажа самая большая 27.17.
Украина ------27.15
Есть продажи и 27.12 , меньше по городу не видел .
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холява
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:14
холява написав:
Это неправда .
Тестирование проходило совершенно не так .
Это выдуманный бред !
А вот это уже не важно. В полном соответствии с советскими традициями пропаганды.
Анекдот в тему: написав:Выбирают евреи нового ребе. Встаёт Абрам:
— Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!
Евреи (хором):
— Да, давайте выберем Рабиновича!
Встаёт Ицхак:
— Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь — проститутка! Нехорошо как–то!
Евреи (хором):
— Нехорошо!
Встаёт Рабинович:
— Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!
Евреи (хором):
— Действительно, как же так?!
Ицхак (пожимая плечами):
— Я своё мнение высказал, а вы решайте...
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:19
p_vovk74
Самое интересное , что ребе не выбирают ,это наследственное . ))))
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холява
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