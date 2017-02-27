Starikan написав:Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук. Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.
100%. на форуме есть одно неприметное место. там один автор создал ветку про "факапы влады". и весь предвыборный период ежедневно проливал свет на негодяев во главе с шоколадным барыгой. не пишет там уже 3 месяца. наверное, факапы закончились. зато тут пишет часто))
Starikan написав:Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук. Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.
100%. на форуме есть одно неприметное место. там один автор создал ветку про "факапы влады". и весь предвыборный период ежедневно проливал свет на негодяев во главе с шоколадным барыгой. не пишет там уже 3 месяца. наверное, факапы закончились. зато тут пишет часто))
Мудрий народ про таке каже: "Буде каяття, та не буде вороття".
десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації і ці цифри по кожному банку зокрема! Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось
На сайті ФГВФО http://www.fg.gov.ua/statystyka 372 тис. вкладників понад 200 тис грн., та понад 500 тис. 121 тис. Причому, якщо окремі особи розбивають, то окремі можуть і по декількох банках перевищувати поріг. 310 млрд. поза фондом.