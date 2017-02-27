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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5897589858995900

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 236
Прогнозую зростання курсу долара
69%
162
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
66
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:19

  Starikan написав:Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук.
Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.

100%.
на форуме есть одно неприметное место.
там один автор создал ветку про "факапы влады". и весь предвыборный период ежедневно проливал свет на негодяев во главе с шоколадным барыгой.
не пишет там уже 3 месяца.
наверное, факапы закончились.
зато тут пишет часто))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:48

  холява написав:p_vovk74

Самое интересное , что ребе не выбирают ,это наследственное . ))))

Ну, я не в курсе об их внутренних традициях, пусть будет так.
Но данный анекдот я слышал и про начальника цеха и про председателя кооператива. Так что в данном случае важнее суть, а не форма.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:15

  Yuri_T написав:
  Starikan написав:Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук.
Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.

100%.
на форуме есть одно неприметное место.
там один автор создал ветку про "факапы влады". и весь предвыборный период ежедневно проливал свет на негодяев во главе с шоколадным барыгой.
не пишет там уже 3 месяца.
наверное, факапы закончились.
зато тут пишет часто))


Мудрий народ про таке каже: "Буде каяття, та не буде вороття". :(
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:23

  greenozon написав:
  sergey_sryvkin написав:яка статистика?

десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації
і ці цифри по кожному банку зокрема!
Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось


На сайті ФГВФО http://www.fg.gov.ua/statystyka
372 тис. вкладників понад 200 тис грн., та понад 500 тис. 121 тис.
Причому, якщо окремі особи розбивають, то окремі можуть і по декількох банках перевищувати поріг.
310 млрд. поза фондом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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