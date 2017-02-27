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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5897589858995900

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 237
Прогнозую зростання курсу долара
69%
163
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
66
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:19

  Starikan написав:Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук.
Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.

100%.
на форуме есть одно неприметное место.
там один автор создал ветку про "факапы влады". и весь предвыборный период ежедневно проливал свет на негодяев во главе с шоколадным барыгой.
не пишет там уже 3 месяца.
наверное, факапы закончились.
зато тут пишет часто))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:48

  холява написав:p_vovk74

Самое интересное , что ребе не выбирают ,это наследственное . ))))

Ну, я не в курсе об их внутренних традициях, пусть будет так.
Но данный анекдот я слышал и про начальника цеха и про председателя кооператива. Так что в данном случае важнее суть, а не форма.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:15

  Yuri_T написав:
  Starikan написав:Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук.
Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.

100%.
на форуме есть одно неприметное место.
там один автор создал ветку про "факапы влады". и весь предвыборный период ежедневно проливал свет на негодяев во главе с шоколадным барыгой.
не пишет там уже 3 месяца.
наверное, факапы закончились.
зато тут пишет часто))


Мудрий народ про таке каже: "Буде каяття, та не буде вороття". :(
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:23

  greenozon написав:
  sergey_sryvkin написав:яка статистика?

десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації
і ці цифри по кожному банку зокрема!
Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось


На сайті ФГВФО http://www.fg.gov.ua/statystyka
372 тис. вкладників понад 200 тис грн., та понад 500 тис. 121 тис.
Причому, якщо окремі особи розбивають, то окремі можуть і по декількох банках перевищувати поріг.
310 млрд. поза фондом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:55

  rollo написав:Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса.
Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.

Вот именно, что тебе насцали в глаза, а ты эту сцанину принёс на форум

Если б Порошенко действительно хотел быть сексотом КГБ, его бы взяли безо всяких условий. Значит, инициативы от Порошенко не происходило

Предположу, что КГБ хотело сделать Порошенко сексотом, но получили отлуп
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:50

  rollo написав:
  ib_investor написав:
  rollo написав:Жму руку. Обнимаю. (с).

Подивіться на початок розмови і на місце, де ватний Вкладчік перевів тему на Ілловайськ і Дебальцеве.
Просто подивіться, як ці упороті ватани вже багато років себе тут поводять.

Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса.
Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.

Записки пасквілянта, [11.07.20 11:55]
Потрапило мені на очі інтерв’ю колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, де Микола Григорович пригадував, як у другій половині 80-х років, коли служив у Комітеті державної безпеки, він був куратором студента факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету Петра Порошенка, що розглядався як кандидат для роботи в КДБ. При цьому ініціатива про співробітництво виходила від Порошенка (що не дивно – це гарантувало йому дипломатичну кар’єру), але, урешті-решт, у Першому головному управлінні КДБ УРСР від такого «розвідника» відмовились.

Причину, з якої в КДБ не стали брати Петра Олексійовича на службу, Маломуж називати не став – мовляв, це інформація, що стосується особи. Але секрету вона не становить жодного й відома мені, як то кажуть, з перших рук. Річ у тім, що кадровими психологами КДБ, які вивчали студента Порошенка, була складена характеристика, у якій зазначались дві головні особливості його характеру: патологічна жадібність і феноменальна брехливість. З такими рисами в КДБ не брали: людина була потенційним зрадником. Інша річ – посада президента України. Тут і не таких бачили.
В. Бойко

Брехня. Саме такі риси і у ВВХ, але його взяли і у президенти, і у КДБ :D
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:16

  ib_investor написав:
  Кучинелли написав:ib_investor
чё ты тут разматюкался. упоротый нацик обосранный.все вы нацики получите большой и толстый в конечном итоге :mrgreen:

Будеш де треба, де не треба витягувати свій великий і товстий - засунуть його тобі в твій же поганий рот.

Не вмієте дискутувати, не знаєте про приватну переписку :?:
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