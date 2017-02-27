rollo написав:

ib_investor написав: rollo написав: Жму руку. Обнимаю. (с). Жму руку. Обнимаю. (с).

Подивіться на початок розмови і на місце, де ватний Вкладчік перевів тему на Ілловайськ і Дебальцеве.

Просто подивіться, як ці упороті ватани вже багато років себе тут поводять. Подивіться на початок розмови і на місце, де ватний Вкладчік перевів тему на Ілловайськ і Дебальцеве.Просто подивіться, як ці упороті ватани вже багато років себе тут поводять.

З такими рисами в КДБ не брали

Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса.Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.Записки пасквілянта, [11.07.20 11:55]Потрапило мені на очі інтерв’ю колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, де Микола Григорович пригадував, як у другій половині 80-х років, коли служив у Комітеті державної безпеки, він був куратором студента факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету Петра Порошенка, що розглядався як кандидат для роботи в КДБ. При цьому ініціатива про співробітництво виходила від Порошенка (що не дивно – це гарантувало йому дипломатичну кар’єру), але, урешті-решт, у Першому головному управлінні КДБ УРСР від такого «розвідника» відмовились.Причину, з якої в КДБ не стали брати Петра Олексійовича на службу, Маломуж називати не став – мовляв, це інформація, що стосується особи. Але секрету вона не становить жодного й відома мені, як то кажуть, з перших рук. Річ у тім, що кадровими психологами КДБ, які вивчали студента Порошенка, була складена характеристика, у якій зазначались: людина була потенційним зрадником. Інша річ – посада президента України. Тут і не таких бачили.В. Бойко