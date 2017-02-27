Starikan написав:Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук. Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.
100%. на форуме есть одно неприметное место. там один автор создал ветку про "факапы влады". и весь предвыборный период ежедневно проливал свет на негодяев во главе с шоколадным барыгой. не пишет там уже 3 месяца. наверное, факапы закончились. зато тут пишет часто))
Starikan написав:Меня абсолютно не интересовал ни томос, ни фейковый свинарчук. Которые многие здесь восприняли как главные трагедии в жизни.
100%. на форуме есть одно неприметное место. там один автор создал ветку про "факапы влады". и весь предвыборный период ежедневно проливал свет на негодяев во главе с шоколадным барыгой. не пишет там уже 3 месяца. наверное, факапы закончились. зато тут пишет часто))
Мудрий народ про таке каже: "Буде каяття, та не буде вороття".
десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації і ці цифри по кожному банку зокрема! Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось
На сайті ФГВФО http://www.fg.gov.ua/statystyka 372 тис. вкладників понад 200 тис грн., та понад 500 тис. 121 тис. Причому, якщо окремі особи розбивають, то окремі можуть і по декількох банках перевищувати поріг. 310 млрд. поза фондом.
Подивіться на початок розмови і на місце, де ватний Вкладчік перевів тему на Ілловайськ і Дебальцеве. Просто подивіться, як ці упороті ватани вже багато років себе тут поводять.
Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса. Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.
Записки пасквілянта, [11.07.20 11:55] Потрапило мені на очі інтерв’ю колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, де Микола Григорович пригадував, як у другій половині 80-х років, коли служив у Комітеті державної безпеки, він був куратором студента факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету Петра Порошенка, що розглядався як кандидат для роботи в КДБ. При цьому ініціатива про співробітництво виходила від Порошенка (що не дивно – це гарантувало йому дипломатичну кар’єру), але, урешті-решт, у Першому головному управлінні КДБ УРСР від такого «розвідника» відмовились.
Причину, з якої в КДБ не стали брати Петра Олексійовича на службу, Маломуж називати не став – мовляв, це інформація, що стосується особи. Але секрету вона не становить жодного й відома мені, як то кажуть, з перших рук. Річ у тім, що кадровими психологами КДБ, які вивчали студента Порошенка, була складена характеристика, у якій зазначались дві головні особливості його характеру: патологічна жадібність і феноменальна брехливість. З такими рисами в КДБ не брали: людина була потенційним зрадником. Інша річ – посада президента України. Тут і не таких бачили. В. Бойко
Брехня. Саме такі риси і у ВВХ, але його взяли і у президенти, і у КДБ
десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації і ці цифри по кожному банку зокрема! Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось
На сайті ФГВФО http://www.fg.gov.ua/statystyka 372 тис. вкладників понад 200 тис грн., та понад 500 тис. 121 тис. Причому, якщо окремі особи розбивають, то окремі можуть і по декількох банках перевищувати поріг. 310 млрд. поза фондом.
это такие как сын Го и тому подобные, которые при шухере запросто заберут свое бабло.