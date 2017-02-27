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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5898589959005901

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 238
Прогнозую зростання курсу долара
68%
163
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:35

  ТИХИЙ написав:
  ib_investor написав:
  Кучинелли написав:ib_investor
чё ты тут разматюкался. упоротый нацик обосранный.все вы нацики получите большой и толстый в конечном итоге :mrgreen:

Будеш де треба, де не треба витягувати свій великий і товстий - засунуть його тобі в твій же поганий рот.

Не вмієте дискутувати, не знаєте про приватну переписку :?:

З гівном не дискутують, його прибирають
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:38

  greenozon написав:
  sergey_sryvkin написав:яка статистика?

десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації
і ці цифри по кожному банку зокрема!
Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось

Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:06

  rollo написав:Оставь ветку и ДС в покое.

Не згадуй ім'я Олександра своїм поганим ротом.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 5898589959005901
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