|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 23:35
З гівном не дискутують, його прибирають
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 646
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 11 лип, 2020 23:38
greenozon написав: sergey_sryvkin написав:
яка статистика?
десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації
і ці цифри по кожному банку зокрема!
Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось
Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 646
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 12 лип, 2020 00:06
rollo написав:
Оставь ветку и ДС в покое.
Не згадуй ім'я Олександра своїм поганим ротом.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 646
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19477
|2396374
|
|
|7048
|1588865
|
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
|
|494
|102578
|
|