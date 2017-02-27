ТИХИЙ написав:
Не вмієте дискутувати, не знаєте про приватну переписку
З гівном не дискутують, його прибирають
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 23:35
З гівном не дискутують, його прибирають
Додано: Суб 11 лип, 2020 23:38
Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така
Додано: Нед 12 лип, 2020 00:06
Додано: Нед 12 лип, 2020 00:45
Неправильно понимаешь что такое сотрудник кгб и сексот. Порошенко хотел быть полноценным сотрудником кгб, сделать карьеру и вербовать сексотов, которые дают информацию сотрудникам кгб. Как, например, гебист путин и кум путина, друг петра, 100% гебист медведчук.
Сексоты - это патологические жадины и лжецы, их вербуют и они становятся информаторами. Родину продают.
Таких в кгб, впрочем и в другие спецслужбы других стран не брали.
Очень может быть (предположение), что любимый тут многими пётр таки стал сексотом путина и медведчука. Завербовали как патологического лжеца и жадину.
Так что это тебе нассали в глаза. Умойся.
Востаннє редагувалось rollo в Нед 12 лип, 2020 01:03, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 12 лип, 2020 00:52
То есть, если человек свято верит в петра, то он истинный патриот Украины.
Все кто считает петра барыгой, предателем, другом путина и медведчука отпетые ватаны с поганым ртом.
Просили же оставить в покое политику, то ты своим грязным ртом все испортил.
Додано: Нед 12 лип, 2020 01:38
По поводу ватанов и грязных ртов хочу внести ясность.
Я живу на юге Украины и мне много лет. Я больше говорю на русском, но свободно и на украинском.
У меня два высших образования и первое военное. Я предприниматель, не финансист, но кое чему учусь и на этом форуме.
Я считаю россию врагом Украины, агрессором, путина х..., а Крым - это Украина.
Государственный язык должен быть единственным украинским.
Претентент на гражданство Украины в обязательном порядке сдает экзамен по украинскому языку и истории Украины.
Также считаю петра барыгой, патологическим лжецом, предателем Украины, человеком умело приватизировавшим Майдан и патриотическое движение.
Если организм поражен гангреной, то единственное лечение ампутация. Лугандон - это гангрена. Украина по правильному хорватскому сценарию должна была давно отгородиться стеной от лугандона, проводить реформы и развиваться, а потом, лет через десять, вернуть себе территории.
Но пока у руля кучмы, ющенки, януковичи, порошенки и зеленские Украина все больше и больше перестает напоминать состоявшееся государство.
Феодализм и полное отсутствие правосудия.
|