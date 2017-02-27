RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5899590059015902>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:35

  ТИХИЙ написав:
  ib_investor написав:
  Кучинелли написав:ib_investor
чё ты тут разматюкался. упоротый нацик обосранный.все вы нацики получите большой и толстый в конечном итоге :mrgreen:

Будеш де треба, де не треба витягувати свій великий і товстий - засунуть його тобі в твій же поганий рот.

Не вмієте дискутувати, не знаєте про приватну переписку :?:

З гівном не дискутують, його прибирають
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 19.02.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:38

  greenozon написав:
  sergey_sryvkin написав:яка статистика?

десь на порталі НБУ є купа файлів, в одному із них є статистика по структурі вкладників, як от стільки то людей тримають вклади до 200К ,стільки то до 1М і інші градації
і ці цифри по кожному банку зокрема!
Зараз на швидкоруч віднайти не вдалось

Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 19.02.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:06

  rollo написав:Оставь ветку и ДС в покое.

Не згадуй ім'я Олександра своїм поганим ротом.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 19.02.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:45

  pesikot написав:
  rollo написав:Тебе с@ы в глаза - все равно будет божья роса.
Твоего петю даже в кгб при ссср не взяли. Хотя тот туда очень даже хотел.

Вот именно, что тебе насцали в глаза, а ты эту сцанину принёс на форум

Если б Порошенко действительно хотел быть сексотом КГБ, его бы взяли безо всяких условий. Значит, инициативы от Порошенко не происходило

Предположу, что КГБ хотело сделать Порошенко сексотом, но получили отлуп

Неправильно понимаешь что такое сотрудник кгб и сексот. Порошенко хотел быть полноценным сотрудником кгб, сделать карьеру и вербовать сексотов, которые дают информацию сотрудникам кгб. Как, например, гебист путин и кум путина, друг петра, 100% гебист медведчук.
Сексоты - это патологические жадины и лжецы, их вербуют и они становятся информаторами. Родину продают.
Таких в кгб, впрочем и в другие спецслужбы других стран не брали.
Очень может быть (предположение), что любимый тут многими пётр таки стал сексотом путина и медведчука. Завербовали как патологического лжеца и жадину.
Так что это тебе нассали в глаза. Умойся.
Востаннє редагувалось rollo в Нед 12 лип, 2020 01:03, всього редагувалось 4 разів.
rollo
 
Повідомлень: 847
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:52

  sergey_sryvkin написав:
  rollo написав:Оставь ветку и ДС в покое.

Не згадуй ім'я Олександра своїм поганим ротом.

То есть, если человек свято верит в петра, то он истинный патриот Украины.
Все кто считает петра барыгой, предателем, другом путина и медведчука отпетые ватаны с поганым ртом.
Просили же оставить в покое политику, то ты своим грязным ртом все испортил.
rollo
 
Повідомлень: 847
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:38

По поводу ватанов и грязных ртов хочу внести ясность.
Я живу на юге Украины и мне много лет. Я больше говорю на русском, но свободно и на украинском.
У меня два высших образования и первое военное. Я предприниматель, не финансист, но кое чему учусь и на этом форуме.
Я считаю россию врагом Украины, агрессором, путина х..., а Крым - это Украина.
Государственный язык должен быть единственным украинским.
Претентент на гражданство Украины в обязательном порядке сдает экзамен по украинскому языку и истории Украины.
Также считаю петра барыгой, патологическим лжецом, предателем Украины, человеком умело приватизировавшим Майдан и патриотическое движение.
Если организм поражен гангреной, то единственное лечение ампутация. Лугандон - это гангрена. Украина по правильному хорватскому сценарию должна была давно отгородиться стеной от лугандона, проводить реформы и развиваться, а потом, лет через десять, вернуть себе территории.
Но пока у руля кучмы, ющенки, януковичи, порошенки и зеленские Украина все больше и больше перестает напоминать состоявшееся государство.
Феодализм и полное отсутствие правосудия.
rollo
 
Повідомлень: 847
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 02:00

  NatiK написав:Сибарит
дана інформація розганяється по російських сайтах, причому першоджерело не вказується. З розряду 100500 серія "Америці п***ц"
Якщо погуглити, то можна побачити, що інформація здебільшого перекручена і не відповідає дійсності

https://www.kenyatalk.com/index.php?thr ... st-2823789
первоисточник типа
yama
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4547 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 02:08

  Искатель написав:
  yama написав:
  komant733 написав:милл...
да когда же вы все научитесь сокращать? может тогда у вас и появяться эти млн. грн.? а если вы все мио.. мил.. милл.... то значит и не заслуживаете... млн а только мио

"мио" , точнее, mio - это сугубо банковское сокращение,очень популярное в казначейской среде. Погуглите, что это означает :) Но это не опечатка.

ну так тогда и пишите английскими mio , а не украинскими . В украинской грамматике верно Скорочення — «млн». Після скорочень «млн» (мільйон) і «млрд» (мільярд) крапка не ставиться.
как и в русской
Правило гласит, что, если сокращение образовано отсечением части слова, точка ставится (тыс., г., стр.). Если же сокращение состоит из согласных, а гласные при этом опущены, причем последняя согласная является последней буквой полного слова, точка не ставится (млн, млрд, трлн).
просто надоели уже клинеры драйверы апхилы и прочие
на правах недельного оффтопа
yama
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4547 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 07:45

Після вихідних куди будемо рухатися? Більш ймомірно, що до 26, чи до 28?
vovamuha007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 10.03.20
Подякував: 183 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:23

  yama написав:
  NatiK написав:Сибарит
дана інформація розганяється по російських сайтах, причому першоджерело не вказується. З розряду 100500 серія "Америці п***ц"
Якщо погуглити, то можна побачити, що інформація здебільшого перекручена і не відповідає дійсності

https://www.kenyatalk.com/index.php?thr ... st-2823789
первоисточник типа

и как Вы такие помойки находит?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5899590059015902>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ribakaras і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19477 2396581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 17:37
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1588944
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102612
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25228)
12.07.2020 09:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.