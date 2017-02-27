Додано: Нед 12 лип, 2020 01:38

По поводу ватанов и грязных ртов хочу внести ясность.

Я живу на юге Украины и мне много лет. Я больше говорю на русском, но свободно и на украинском.

У меня два высших образования и первое военное. Я предприниматель, не финансист, но кое чему учусь и на этом форуме.

Я считаю россию врагом Украины, агрессором, путина х..., а Крым - это Украина.

Государственный язык должен быть единственным украинским.

Претентент на гражданство Украины в обязательном порядке сдает экзамен по украинскому языку и истории Украины.

Также считаю петра барыгой, патологическим лжецом, предателем Украины, человеком умело приватизировавшим Майдан и патриотическое движение.

Если организм поражен гангреной, то единственное лечение ампутация. Лугандон - это гангрена. Украина по правильному хорватскому сценарию должна была давно отгородиться стеной от лугандона, проводить реформы и развиваться, а потом, лет через десять, вернуть себе территории.

Но пока у руля кучмы, ющенки, януковичи, порошенки и зеленские Украина все больше и больше перестает напоминать состоявшееся государство.

Феодализм и полное отсутствие правосудия.