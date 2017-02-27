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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5899590059015902

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС


Если такое в США на самом деле, то это жесть вообще!
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така


60% від загальної суми вкладів понад фонд, забезпечений 0,8% від загальної к-ті вкладів. http://www.fg.gov.ua/statystyka - 310 млрд.
Хто не має той і не кладе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.
Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?
Сейчас я неистово хочу стать миллиардером, ибо счтаю беднось - это позором для современного человека, признак его деградации, лени, тупости, всяческих пороков.
Мне нестерпимо стало осознавать, что рядом со мной есть люди,умнее меня. Это меня оскорбляет, делает мою жизнь мерзкой.
Yuri_61
 
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  #<1 ... 5899590059015902
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