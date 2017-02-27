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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лип, 2020 08:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если такое в США на самом деле, то это жесть вообще!
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 12 лип, 2020 08:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
60% від загальної суми вкладів понад фонд, забезпечений 0,8% від загальної к-ті вкладів.
Хто не має той і не кладе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.
Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?
Сейчас я неистово хочу стать миллиардером, ибо счтаю беднось - это позором для современного человека, признак его деградации, лени, тупости, всяческих пороков.
Мне нестерпимо стало осознавать, что рядом со мной есть люди,умнее меня. Это меня оскорбляет, делает мою жизнь мерзкой.
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