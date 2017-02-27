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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5893589458955896

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:30

  varlo написав:
Если такое в США на самом деле, то это жесть вообще!



фейк, амеріка страна богатая, такого не може бути, це ж фотовідеожоп!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:40

  vovamuha007 написав:Після вихідних куди будемо рухатися? Більш ймомірно, що до 26, чи до 28?

поки нема нової голови НБУ на 27 +- пару коп.
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flyman
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  #<1 ... 5893589458955896
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