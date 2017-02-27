фейк, амеріка страна богатая, такого не може бути, це ж фотовідеожоп!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:30
фейк, амеріка страна богатая, такого не може бути, це ж фотовідеожоп!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:40
поки нема нової голови НБУ на 27 +- пару коп.
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