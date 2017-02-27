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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5893589458955896

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:30

  varlo написав:
Если такое в США на самом деле, то это жесть вообще!



фейк, амеріка страна богатая, такого не може бути, це ж фотовідеожоп!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:40

  vovamuha007 написав:Після вихідних куди будемо рухатися? Більш ймомірно, що до 26, чи до 28?

поки нема нової голови НБУ на 27 +- пару коп.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:48

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така


60% від загальної суми вкладів понад фонд, забезпечений 0,8% від загальної к-ті вкладів. http://www.fg.gov.ua/statystyka - 310 млрд.
Хто не має той і не кладе.


А хто має - теж не завжди кладе. Якби фонд був не 200к, а 1200к, ця частка могла б бути не 0,8% а набагато більше, і сума вкладів теж.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:57

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така


60% від загальної суми вкладів понад фонд, забезпечений 0,8% від загальної к-ті вкладів. http://www.fg.gov.ua/statystyka - 310 млрд.
Хто не має той і не кладе.


А хто має - теж не завжди кладе. Якби фонд був не 200к, а 1200к, ця частка могла б бути не 0,8% а набагато більше, і сума вкладів теж.


что за нищебродская сумма гарантирования вкладов в 200К?
Им самим не мешно? Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:09

  Yuri_61 написав:Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.


Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, – ответил Остап, не замедляя хода. (с)
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:54

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?


На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті.
В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу.
От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться :mrgreen:
От так і набігають 310 млрд. понад фонд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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