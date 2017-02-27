Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті. В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу. От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться От так і набігають 310 млрд. понад фонд.