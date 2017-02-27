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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5894589558965897>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:30

  varlo написав:
Если такое в США на самом деле, то это жесть вообще!



фейк, амеріка страна богатая, такого не може бути, це ж фотовідеожоп!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:40

  vovamuha007 написав:Після вихідних куди будемо рухатися? Більш ймомірно, що до 26, чи до 28?

поки нема нової голови НБУ на 27 +- пару коп.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:48

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така


60% від загальної суми вкладів понад фонд, забезпечений 0,8% від загальної к-ті вкладів. http://www.fg.gov.ua/statystyka - 310 млрд.
Хто не має той і не кладе.


А хто має - теж не завжди кладе. Якби фонд був не 200к, а 1200к, ця частка могла б бути не 0,8% а набагато більше, і сума вкладів теж.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:57

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Я мав на увазі, що люди свідомо не кладуть більше фонду, тому й статистика така


60% від загальної суми вкладів понад фонд, забезпечений 0,8% від загальної к-ті вкладів. http://www.fg.gov.ua/statystyka - 310 млрд.
Хто не має той і не кладе.


А хто має - теж не завжди кладе. Якби фонд був не 200к, а 1200к, ця частка могла б бути не 0,8% а набагато більше, і сума вкладів теж.


что за нищебродская сумма гарантирования вкладов в 200К?
Им самим не мешно? Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:09

  Yuri_61 написав:Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.


Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, – ответил Остап, не замедляя хода. (с)
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:54

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?


На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті.
В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу.
От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться :mrgreen:
От так і набігають 310 млрд. понад фонд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:09

  Ой+ написав:От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться :mrgreen:
От так і набігають 310 млрд. понад фонд.

А что ему еще делать? Держать гору купюр в кладовке в квартире и ждать гостей?
Уверен, что если бы была возможность выйти на внешний фондовый рынок, то он бы прикупил акций перспективных компаний. А так приходится солить бабло на счетах.
Да, я знаю что можно и сейчас купить акции компаний, но там или деньги не очень чистые, или до этого еще надо додуматься.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:20

  freeze написав:
  Yuri_61 написав:Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.


Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, – ответил Остап, не замедляя хода. (с)


.... и заметьте , коллега , при этом у него не было носков .
Привет , Уважаемый ФРИИЗ!
холява
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:23

  p_vovk74 написав:А что ему еще делать? Держать гору купюр в кладовке в квартире и ждать гостей?
Уверен, что если бы была возможность выйти на внешний фондовый рынок, то он бы прикупил акций перспективных компаний. А так приходится солить бабло на счетах.
Да, я знаю что можно и сейчас купить акции компаний, но там или деньги не очень чистые, или до этого еще надо додуматься.


Сейчас вы уже имеете полное право абсолютно законно инвестировать на американском фондовом рынке. 50 тыщ евро в год. Каждый укроп.
8) 8) 8)
Libo
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