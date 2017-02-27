Додано: Нед 12 лип, 2020 13:09

Ой+ написав: От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться

От так і набігають 310 млрд. понад фонд. От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожитьсяОт так і набігають 310 млрд. понад фонд.

А что ему еще делать? Держать гору купюр в кладовке в квартире и ждать гостей?Уверен, что если бы была возможность выйти на внешний фондовый рынок, то он бы прикупил акций перспективных компаний. А так приходится солить бабло на счетах.Да, я знаю что можно и сейчас купить акции компаний, но там или деньги не очень чистые, или до этого еще надо додуматься.