Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
Пока она снижается просто так, под растущие риски девальвации и конвертации.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
p_vovk74 написав:А что ему еще делать? Держать гору купюр в кладовке в квартире и ждать гостей? Уверен, что если бы была возможность выйти на внешний фондовый рынок, то он бы прикупил акций перспективных компаний. А так приходится солить бабло на счетах. Да, я знаю что можно и сейчас купить акции компаний, но там или деньги не очень чистые, или до этого еще надо додуматься.
Сейчас вы уже имеете полное право абсолютно законно инвестировать на американском фондовом рынке. 50 тыщ евро в год. Каждый укроп.
Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті. В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу. От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться От так і набігають 310 млрд. понад фонд.