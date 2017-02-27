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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5894589558965897

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:33

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?

Пока она снижается просто так, под растущие риски девальвации и конвертации.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:33

  Libo написав:
  p_vovk74 написав:А что ему еще делать? Держать гору купюр в кладовке в квартире и ждать гостей?
Уверен, что если бы была возможность выйти на внешний фондовый рынок, то он бы прикупил акций перспективных компаний. А так приходится солить бабло на счетах.
Да, я знаю что можно и сейчас купить акции компаний, но там или деньги не очень чистые, или до этого еще надо додуматься.


Сейчас вы уже имеете полное право абсолютно законно инвестировать на американском фондовом рынке. 50 тыщ евро в год. Каждый укроп.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:34

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?


На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті.
В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу.
От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться :mrgreen:
От так і набігають 310 млрд. понад фонд.

Дурний Ваш депутат, быльшість чиновників тримають свої кошти дома в готівці або в нерухомості. От яскравий приклад - Рожкова замглави НБУ:
https://declarations.com.ua/declaration ... a4d5dfc54d

Готівкові кошти 260000 Валюта:USD
Готівкові кошти 25000 Валюта:EUR
Готівкові кошти 522114 Валюта:UAH

а в банках в неї 1500 USD та 112673 UAH

Можете подивитись будь-яку декларацію якогось чиновника, прокурора, судді - та ж сама ситуація.
BIGor
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  #<1 ... 5894589558965897
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