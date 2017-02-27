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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5895589658975898>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:33

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?

Пока она снижается просто так, под растущие риски девальвации и конвертации.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:33

  Libo написав:
  p_vovk74 написав:А что ему еще делать? Держать гору купюр в кладовке в квартире и ждать гостей?
Уверен, что если бы была возможность выйти на внешний фондовый рынок, то он бы прикупил акций перспективных компаний. А так приходится солить бабло на счетах.
Да, я знаю что можно и сейчас купить акции компаний, но там или деньги не очень чистые, или до этого еще надо додуматься.


Сейчас вы уже имеете полное право абсолютно законно инвестировать на американском фондовом рынке. 50 тыщ евро в год. Каждый укроп.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:34

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?


На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті.
В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу.
От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться :mrgreen:
От так і набігають 310 млрд. понад фонд.

Дурний Ваш депутат, быльшість чиновників тримають свої кошти дома в готівці або в нерухомості. От яскравий приклад - Рожкова замглави НБУ:
https://declarations.com.ua/declaration ... a4d5dfc54d

Готівкові кошти 260000 Валюта:USD
Готівкові кошти 25000 Валюта:EUR
Готівкові кошти 522114 Валюта:UAH

а в банках в неї 1500 USD та 112673 UAH

Можете подивитись будь-яку декларацію якогось чиновника, прокурора, судді - та ж сама ситуація.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:50 тыщ евро в год. Каждый укроп.


да вже давно 100 000 Євро в рік!
система е-лімітів від НБУ дозволяє

приклад в ПБ https://privatbank.ua/e-limit
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:57

  BIGor написав:
  Ой+ написав:На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті.
В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу.
От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться :mrgreen:
От так і набігають 310 млрд. понад фонд.

Дурний Ваш депутат, быльшість чиновників тримають свої кошти дома в готівці або в нерухомості. От яскравий приклад - Рожкова замглави НБУ:
https://declarations.com.ua/declaration ... a4d5dfc54d

Готівкові кошти 260000 Валюта:USD
Готівкові кошти 25000 Валюта:EUR
Готівкові кошти 522114 Валюта:UAH

а в банках в неї 1500 USD та 112673 UAH

Можете подивитись будь-яку декларацію якогось чиновника, прокурора, судді - та ж сама ситуація.

Фактично декларованої готівки може не бути (ніхто її не бачив, номери банкнот не переписував) - як правило, це страховка на різні "перспективи" (обшуки, придбання нерухомості, "мальдіви" тощо).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:04

"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро

Група "Нафтогаз" замовила у британської компанії програмне забезпечення для покращення ефективності управління персоналом на 1,97 мільйони євро.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші Гроші".

Цьогоріч впроваджуватимуть програмне забезпечення у трьох напрямках: Learning для навчання персоналу, Performance для управління продуктивністю, Careers для кар’єрного планування та Recruiting для підбору персоналу.

Право на використання для щонайменше 15 тис користувачів діятиме до кінця 2022 року.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:07

  BIGor написав:Дурний Ваш депутат, быльшість чиновників тримають свої кошти дома в готівці або в нерухомості. От яскравий приклад - Рожкова замглави НБУ:
https://declarations.com.ua/declaration ... a4d5dfc54d

Готівкові кошти 260000 Валюта:USD
Готівкові кошти 25000 Валюта:EUR
Готівкові кошти 522114 Валюта:UAH

а в банках в неї 1500 USD та 112673 UAH

Можете подивитись будь-яку декларацію якогось чиновника, прокурора, судді - та ж сама ситуація.


Як сказати, більшість не завжди права і точно рідко коли у виграші.
А мій депутат був головою з питань економічної політики, та і зараз Голова підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з НБУ.
Думаю, що понад декларацію в нього не порожні засіки.
Щодо знайомих прокурорів, суддів, то теж бачу як приростає добро у їхніх деклараціях, причому декларують і купівлю валюти кожен місяць, благо є цілком офіційні підстави для такого збагачення маючи деколи декілька млн. річної зарплати.
А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Пока она снижается просто так, под растущие риски девальвации и конвертации.
не совсем так, она снижается из-за предложений дешевой гривны, во первых некого кредитовать, во-вторых рефинанс 6%. Зачем спрашивается привлекать дороже? гуляй гармонь, бери под 6% выдавай под 46% - сказочная доходность, пир во время чумы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:25

  Ой+ написав:А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.


Это часто эпатаж, но к таким людям надо внимательно прислушиваться.
Рон Пол.
Конгрессмен и кандидат в президенты США.
Баптист. Военный хирург. Гинеколог.
Не признает ФРС и доллар США. Говорит, это нас обманывают.
Свое жалованье сразу же переводит в золото. И сын у него такой же.
Такая же и ваша Рожкова.
Чем глубже познаешь человеческое общество, тем больше начинаешь любить собак и золото.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:В нас 80% населення взагалі грошей не мають, то на решту рахуйте вже не 2 а 10к. А це вже більше фонду.


Зображення

Зображення
Интересны вот те 43.49% со второго скрина - то гривнепатриоты? или просто не собираются менять, так как и так уже давно "в зеленом танке" :)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 12 лип, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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