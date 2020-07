Додано: Нед 12 лип, 2020 13:57

BIGor написав: Ой+ написав: На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті.

В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу.

От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться

Дурний Ваш депутат, быльшість чиновників тримають свої кошти дома в готівці або в нерухомості. От яскравий приклад - Рожкова замглави НБУ:

https://declarations.com.ua/declaration ... a4d5dfc54d



Готівкові кошти 260000 Валюта:USD

Готівкові кошти 25000 Валюта:EUR

Готівкові кошти 522114 Валюта:UAH



а в банках в неї 1500 USD та 112673 UAH

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell