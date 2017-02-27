Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
Пока она снижается просто так, под растущие риски девальвации и конвертации.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
p_vovk74 написав:А что ему еще делать? Держать гору купюр в кладовке в квартире и ждать гостей? Уверен, что если бы была возможность выйти на внешний фондовый рынок, то он бы прикупил акций перспективных компаний. А так приходится солить бабло на счетах. Да, я знаю что можно и сейчас купить акции компаний, но там или деньги не очень чистые, или до этого еще надо додуматься.
Сейчас вы уже имеете полное право абсолютно законно инвестировать на американском фондовом рынке. 50 тыщ евро в год. Каждый укроп.
Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті. В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу. От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться От так і набігають 310 млрд. понад фонд.
Ой+ написав:На сьогодні 10% це вже жирно, це при тому що якщо брати від початку року то 10% у грн. дає від'ємну дохідність у валюті. В мене самого зараз дилема, бо закінчився вклад під фонд, а % в Ідеї знизився більш як удвічі. Є можливість долити в абанку під 18,5% грязними, але а там по фонду на двох акаунтах. І ризикувати не хочеться, і під низький % не лишу. От мій мажоритарний депутат має в укргазі понад 100 млн. і не тривожиться От так і набігають 310 млрд. понад фонд.
Група "Нафтогаз" замовила у британської компанії програмне забезпечення для покращення ефективності управління персоналом на 1,97 мільйони євро.
Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші Гроші".
Цьогоріч впроваджуватимуть програмне забезпечення у трьох напрямках: Learning для навчання персоналу, Performance для управління продуктивністю, Careers для кар’єрного планування та Recruiting для підбору персоналу.
Право на використання для щонайменше 15 тис користувачів діятиме до кінця 2022 року.
Готівкові кошти 260000 Валюта:USD Готівкові кошти 25000 Валюта:EUR Готівкові кошти 522114 Валюта:UAH
а в банках в неї 1500 USD та 112673 UAH
Можете подивитись будь-яку декларацію якогось чиновника, прокурора, судді - та ж сама ситуація.
Як сказати, більшість не завжди права і точно рідко коли у виграші. А мій депутат був головою з питань економічної політики, та і зараз Голова підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з НБУ. Думаю, що понад декларацію в нього не порожні засіки. Щодо знайомих прокурорів, суддів, то теж бачу як приростає добро у їхніх деклараціях, причому декларують і купівлю валюти кожен місяць, благо є цілком офіційні підстави для такого збагачення маючи деколи декілька млн. річної зарплати. А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.
Moneta написав:Пока она снижается просто так, под растущие риски девальвации и конвертации.
не совсем так, она снижается из-за предложений дешевой гривны, во первых некого кредитовать, во-вторых рефинанс 6%. Зачем спрашивается привлекать дороже? гуляй гармонь, бери под 6% выдавай под 46% - сказочная доходность, пир во время чумы.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Ой+ написав:А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.
Это часто эпатаж, но к таким людям надо внимательно прислушиваться. Рон Пол. Конгрессмен и кандидат в президенты США. Баптист. Военный хирург. Гинеколог. Не признает ФРС и доллар США. Говорит, это нас обманывают. Свое жалованье сразу же переводит в золото. И сын у него такой же. Такая же и ваша Рожкова. Чем глубже познаешь человеческое общество, тем больше начинаешь любить собак и золото.