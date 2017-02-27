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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:36
Libo 2021 рік долар переживе?
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vovamuha007
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:43
vovamuha007 написав:Libo
2021 рік долар переживе?
Год еще протянем точно. Но начинайте скидывать, решайте квартирный вопрос. Будет обесцениваться.
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Libo
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:46
vitaliian написав: Moneta написав:
Пока она снижается просто так, под растущие риски девальвации и конвертации.
не совсем так, она снижается из-за предложений дешевой гривны, во первых некого кредитовать, во-вторых рефинанс 6%. Зачем спрашивается привлекать дороже? гуляй гармонь, бери под 6% выдавай под 46% - сказочная доходность, пир во время чумы.
Не правильно, те що нікого кредитувати. Через ОВДП кредитується публічний сектор.
А бізнесу або виходити із тіні, якщо він хоче кредитів, або далі сидіти в підпіллі, але тоді не розкривати рота на коровай.
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flyman
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:47
Libo написав: Ой+ написав:
А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.
Это часто эпатаж, но к таким людям надо внимательно прислушиваться.
Рон Пол.
Конгрессмен и кандидат в президенты США.
Баптист. Военный хирург. Гинеколог.
Не признает ФРС и доллар США. Говорит, это нас обманывают.
Свое жалованье сразу же переводит в золото. И сын у него такой же.
Такая же и ваша Рожкова.
Чем глубже познаешь человеческое общество, тем больше начинаешь любить собак и золото.
Не путай тепле з мягким.
Рожкова як той цап на човні, який стереже капусту.
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flyman
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:48
Для азарту купив вічнозелений по 27.02, думаю за 2-3 тижня накапає хороша бутилка коняка*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:49
Nazarkino написав:
Для азарту купив вічнозелений по 27.02, думаю за 2-3 тижня накапає хороша бутилка коняка*Відправлено з Чату
Ти би чув, як тут гавкали на мене, коли написав, що перед новим роком купив долар ПА24.6
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flyman
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:59
Libo написав: vovamuha007 написав:Libo
2021 рік долар переживе?
Год еще протянем точно. Но начинайте скидывать, решайте квартирный вопрос. Будет обесцениваться.
переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:09
flyman написав: Libo написав: Ой+ написав:
А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.
Это часто эпатаж, но к таким людям надо внимательно прислушиваться.
Рон Пол.
Конгрессмен и кандидат в президенты США.
Баптист. Военный хирург. Гинеколог.
Не признает ФРС и доллар США. Говорит, это нас обманывают.
Свое жалованье сразу же переводит в золото. И сын у него такой же.
Такая же и ваша Рожкова.
Чем глубже познаешь человеческое общество, тем больше начинаешь любить собак и золото.
Не путай тепле з мягким.
Рожкова як той цап на човні, який стереже капусту.
Ну якщо нарід обрав ухилянта главкомом, то чом би не любительку закордонного налу не на головиню нацбанку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:16
vitaliian Що про злотий скажете?
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vovamuha007
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