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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5896589758985899>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 239
Прогнозую зростання курсу долара
69%
164
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
67
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:36

Libo 2021 рік долар переживе?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:43

  vovamuha007 написав:Libo 2021 рік долар переживе?


Год еще протянем точно. Но начинайте скидывать, решайте квартирный вопрос. Будет обесцениваться.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:46

  vitaliian написав:
  Moneta написав:Пока она снижается просто так, под растущие риски девальвации и конвертации.
не совсем так, она снижается из-за предложений дешевой гривны, во первых некого кредитовать, во-вторых рефинанс 6%. Зачем спрашивается привлекать дороже? гуляй гармонь, бери под 6% выдавай под 46% - сказочная доходность, пир во время чумы.

Не правильно, те що нікого кредитувати. Через ОВДП кредитується публічний сектор.
А бізнесу або виходити із тіні, якщо він хоче кредитів, або далі сидіти в підпіллі, але тоді не розкривати рота на коровай.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:47

  Libo написав:
  Ой+ написав:А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.


Это часто эпатаж, но к таким людям надо внимательно прислушиваться.
Рон Пол.
Конгрессмен и кандидат в президенты США.
Баптист. Военный хирург. Гинеколог.
Не признает ФРС и доллар США. Говорит, это нас обманывают.
Свое жалованье сразу же переводит в золото. И сын у него такой же.
Такая же и ваша Рожкова.
Чем глубже познаешь человеческое общество, тем больше начинаешь любить собак и золото.
:lol: :lol: :lol:

Не путай тепле з мягким.
Рожкова як той цап на човні, який стереже капусту.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:48

Для азарту купив вічнозелений по 27.02, думаю за 2-3 тижня накапає хороша бутилка коняка

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:49

  Nazarkino написав:Для азарту купив вічнозелений по 27.02, думаю за 2-3 тижня накапає хороша бутилка коняка

*Відправлено з Чату

Ти би чув, як тут гавкали на мене, коли написав, що перед новим роком купив долар ПА24.6
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:59

  Libo написав:
  vovamuha007 написав:Libo 2021 рік долар переживе?


Год еще протянем точно. Но начинайте скидывать, решайте квартирный вопрос. Будет обесцениваться.

переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:09

  flyman написав:
  Libo написав:
  Ой+ написав:А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.


Это часто эпатаж, но к таким людям надо внимательно прислушиваться.
Рон Пол.
Конгрессмен и кандидат в президенты США.
Баптист. Военный хирург. Гинеколог.
Не признает ФРС и доллар США. Говорит, это нас обманывают.
Свое жалованье сразу же переводит в золото. И сын у него такой же.
Такая же и ваша Рожкова.
Чем глубже познаешь человеческое общество, тем больше начинаешь любить собак и золото.
:lol: :lol: :lol:

Не путай тепле з мягким.
Рожкова як той цап на човні, який стереже капусту.


Ну якщо нарід обрав ухилянта главкомом, то чом би не любительку закордонного налу не на головиню нацбанку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:16

vitaliian Що про злотий скажете?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:21

  vitaliian написав:
  Libo написав:
  vovamuha007 написав:Libo 2021 рік долар переживе?


Год еще протянем точно. Но начинайте скидывать, решайте квартирный вопрос. Будет обесцениваться.

переводим всё в евро или франки. квартиры тоже будут обесцениваться.


Евро спасает только временная несостоятельность стран ЕС договориться, кому сколько достанется в рамках несколько-триллионного эмиссионного пакета :D

Как договорятся и запустят принтер, евро может быть слабее доллара, поскольку именно в еврозоне самая тяжелая ситуация в экономике - немцам придется спасать собственный экспорт, а "южанам" - расходы по долгу с помощью дешевого евро...
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